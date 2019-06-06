Это катастрофа: ураган разнес в щепки село под Херсоном (фото)

Ураган разрушил село под Херсоном (Коллаж РБК-Украина)

Некоторые дома после урагана придется восстанавливать полностью

В Херсонской области жуткий ураган разнес практически целый поселок Казачьи Лагеря Олешковского района. Фотографии разрушений опубликовала на своей странице в Facebook Янина Лебедева.

Ураган налетел на село в среду, 5 июня, и за короткое время он нанес местным жителям жуткие разрушения. В селе повалено более 50 деревьев, снесено крыши с 50 зданий, в том числе ветром разрушило крышу местной школы. Кроме того, оборваны электрические провода и обесточены оказались жители двух соседних поселков – Крынки и Песчанки.

К счастью, человеческих жертв нет, но как сообщила Янина Лебедева, местные жители в шоке от того, что стихия сделала с жилыми домами. У некоторых дома разрушены почти полностью.

Ураган в Херсонской области разнес несколько домов (facebook.com/lebedeva.janina)

"Катастрофа! Это последствия вчерашнего урагана в Козачьих Лагерях. Сносило крыши, падали столбы, деревья, затопило урожай, на церкви погнуло крест. Сейчас село без света. Все в шоке. Люди не знают, как будут восстанавливать свои дома", - написала Лебедева.

Скриншот поста (facebook.com/lebedeva.janina)

Потоп в Херсонской области (YouTube/ТСН)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что жуткий ливень чуть не уничтожил город в Одесской области. В городе прошел сильный дождь, который превратил улицы города в реки.

Также мы писали о том, что стихия разгулялась под Тернополем. Там часть поселка практически полностью ушло под воду.