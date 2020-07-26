Это гигиеническое средство может быть опасным: врачи сделали тревожное заявление

Медики и ученые сходятся во мнении, что неправильное использование ушных палочек может быть опасным
Ватные палочки для чистки ушей кажутся привычным средством личной гигиены, который используют взрослые и дети. И только некоторые замечают предостережение, оставленное производителями на обратной стороне пачки. Врачи и специалисты предостерегают: ушные палочки опасны, и частое их использование может даже привести к потере слуха.
Врачи назвали три причины, по которым стоит отказаться от чистки ушей ватными палочками.
-
Вашим ушам нужна ушная сера. Сера состоит из мертвых клеток кожи, жирных кислот, холестерина, спиртов, сквалена и лизоцима, антибактериальных ферментов. Сера - это один из самых изобретательных защитных механизмов организма. Уши постоянно производят ушную серу, чтобы гарантировать, что вы будете поддерживать нужную ее количество в своих слуховых проходах. Поэтому, если у вас нет ушных пробок, лучше вообще не трогать серу. Если ее будет недостаточно в наружном слуховом проходе, уши могут начать чесаться и появится ощущение сухости, поскольку ушная сера обеспечивает смазывание и защищает уши от пыли, бактерий, грязи, микробов и даже насекомых. Она также помогает замедлить рост бактерий и защищает кожу наружного слухового прохода от раздражения водой.
-
Удаление серы с помощью ватных тампонов может привести к серьезным повреждениям. Многие ошибочно полагают, что для личной гигиены ушную серу нужно удалять. Но использование ватных палочек, а также любого подобного приспособления может привести к серьезному повреждению уха: травмы, уплотнение ушной серы или даже временной глухоты. Ушные палочки только проталкивают серу вглубь и могут полностью заблокировать ваш слуховой проход. Когда вы используете какой-либо посторонний предмет для очистки слухового прохода, в этот момент большая часть ушной серы начинает проталкиваться в направлении барабанной перепонки. Это может ее прорвать или сдавить, что приведет к потере слуха. Может травмироваться канал, который начнет кровоточить или болеть, или появятся небольшие царапины, куда попадут бактерии и повлекут инфекцию.
-
Организм сам избавляется ушной серы. Ушная сера удаляет себя сама - и это нормальный процесс в организме. Такие простые и естественные движения челюсти, как жевание, зевота и движение челюстей во время разговора, помогают перемещать ушную серу в наружное ухо. Все, что вам действительно нужно - это обычная чистка наружного уха с помощью мочалки.
Напомним, ранее врачи рассказывали, что летняя жара может спровоцировать опасное заболевание.
Также мы писали, что ученые назвали сладость, которая полезна диабетикам.