Это гигиеническое средство может быть опасным: врачи сделали тревожное заявление

Ватные палочки для чистки ушей кажутся привычным средством личной гигиены, который используют взрослые и дети. И только некоторые замечают предостережение, оставленное производителями на обратной стороне пачки. Врачи и специалисты предостерегают: ушные палочки опасны, и частое их использование может даже привести к потере слуха.

Врачи назвали три причины, по которым стоит отказаться от чистки ушей ватными палочками.

Вашим ушам нужна ушная сера. Сера состоит из мертвых клеток кожи, жирных кислот, холестерина, спиртов, сквалена и лизоцима, антибактериальных ферментов. Сера - это один из самых изобретательных защитных механизмов организма. Уши постоянно производят ушную серу, чтобы гарантировать, что вы будете поддерживать нужную ее количество в своих слуховых проходах. Поэтому, если у вас нет ушных пробок, лучше вообще не трогать серу. Если ее будет недостаточно в наружном слуховом проходе, уши могут начать чесаться и появится ощущение сухости, поскольку ушная сера обеспечивает смазывание и защищает уши от пыли, бактерий, грязи, микробов и даже насекомых. Она также помогает замедлить рост бактерий и защищает кожу наружного слухового прохода от раздражения водой. Удаление серы с помощью ватных тампонов может привести к серьезным повреждениям. Многие ошибочно полагают, что для личной гигиены ушную серу нужно удалять. Но использование ватных палочек, а также любого подобного приспособления может привести к серьезному повреждению уха: травмы, уплотнение ушной серы или даже временной глухоты. Ушные палочки только проталкивают серу вглубь и могут полностью заблокировать ваш слуховой проход. Когда вы используете какой-либо посторонний предмет для очистки слухового прохода, в этот момент большая часть ушной серы начинает проталкиваться в направлении барабанной перепонки. Это может ее прорвать или сдавить, что приведет к потере слуха. Может травмироваться канал, который начнет кровоточить или болеть, или появятся небольшие царапины, куда попадут бактерии и повлекут инфекцию. Организм сам избавляется ушной серы. Ушная сера удаляет себя сама - и это нормальный процесс в организме. Такие простые и естественные движения челюсти, как жевание, зевота и движение челюстей во время разговора, помогают перемещать ушную серу в наружное ухо. Все, что вам действительно нужно - это обычная чистка наружного уха с помощью мочалки.

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