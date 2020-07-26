Це гігієнічний засіб може бути небезпечним: лікарі зробили тривожна заява

Ватяні палички для чищення вух здаються звичним засобом особистої гігієни, який використовують дорослі і діти. І тільки деякі помічають застереження, залишене виробниками на зворотному боці пачки. Лікарі та фахівці застерігають: вушні палички небезпечні, і часте їх використання може навіть призвести до втрати слуху.

Лікарі назвали три причини, по яких варто відмовитися від чищення вух ватяними паличками.

Вашим вухам потрібна вушна сірка. Сірка складається з мертвих клітин шкіри, жирних кислот, холестерину, спиртів, сквалену і лізоциму, антибактеріальних ферментів. Сірка - це один із найбільш винахідливих захисних механізмів організму. Вуха постійно виробляють вушну сірку, щоб гарантувати, що ви будете підтримувати потрібну її кількість у своїх слухових проходах. Тому, якщо у вас немає вушних пробок, краще взагалі не чіпати сірку. Якщо її буде недостатньо в зовнішньому слуховому проході, вуха можуть почати свербіти і з'явиться відчуття сухості, оскільки вушна сірка забезпечує зволоження і захищає вуха від пилу, бактерій, бруду, мікробів і навіть комах. Вона також допомагає уповільнити зростання бактерій і захищає шкіру зовнішнього слухового проходу від роздратування водою. Видалення сірки за допомогою ватних тампонів може призвести до серйозних пошкоджень. Багато хто помилково вважає, що для особистої гігієни вушну сірку потрібно видаляти. Але використання ватних паличок, а також будь-якого подібного пристосування може призвести до серйозного пошкодження вуха: травми, ущільнення вушної сірки або навіть тимчасової глухоти. Вушні палички тільки проштовхують сірку вглиб і можуть повністю заблокувати ваш слуховий прохід. Коли ви використовуєте який-небудь сторонній предмет для очищення слухового проходу, в цей момент більша частина вушної сірки починає проштовхуватися в напрямку барабанної перетинки. Це може прорвати або здавити її, що призведе до втрати слуху. Може травмуватися канал, який почне кровоточити, або з'являться невеликі подряпини, куди потраплять бактерії і спричинять інфекцію. Організм сам позбавляється вушної сірки. Вушна сірка видаляє себе сама - і це нормальний процес в організмі. Такі прості і природні рухи щелепи, як жування, позіхання і рух щелеп під час розмови, допомагають переміщувати вушну сірку в зовнішнє вухо. Все, що вам дійсно потрібно - це звичайна чистка зовнішнього вуха з допомогою мочалки.

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