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Это домашнее средство избавит вас от тараканов раз и навсегда: есть на каждой кухне

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Воскресенье 21 августа 2022 16:15
Это домашнее средство избавит вас от тараканов раз и навсегда: есть на каждой кухне Как вывести тараканов в доме (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Тараканы - это жуткие вредители, которые чувствуют себя как дома на кухнях, в ванных комнатах и ​​жилых помещениях, и их очень тяжело вывести.

Чтобы избавиться от них, эксперты по борьбе с вредителями поделились эффективным домашним средством, которое избавит от этих вредителей раз и навсегда, пишет Express.

В то время как многие выбирают химические решения для изгнания этих вредителей, есть некоторые естественные способы избавиться от них.

Есть несколько эффективных домашних средств, которые помогут избавиться от этих неприятных тварей, и многие из них не вредны для детей или домашних животных.

Для тех, кто ищет самые быстрые и простые способы избавиться от этих вредителей, профессионалы предлагают использовать пищевую соду.

"Пищевая сода — один из самых быстрых и простых способов избавиться от тараканов раз и навсегда", - уверяют эксперты.

Как сделать приманку из соды

Чтобы сделать приманку для тараканов своими руками, нарежьте кубиками горсть лука и посыпьте пищевой содой.

Затем поместите эту "закуску" в неглубокую посуду в том месте, где вы заметили активность тараканов.

"Когда тараканы потребляют пищевую соду, она создает газы в желудках тараканов, заставляя их лопаться", - отмечают специалисты.

Это домашнее средство избавит вас от тараканов раз и навсегда: есть на каждой кухнеКак с помощью соды избавиться от тараканов (express.co.uk)

Цитрусовые также являются отличным домашним средством для отпугивания этих "неприятных тварей" из дома, поскольку они ненавидят их запах.

В частности, запах лимонов отпугивает тараканов. Добавьте несколько капель лимонного сока в воду, которой моете полы. Это отпугнет вредителей!

Читайте также, тараканы уйдут сами, если просто поставить эти растения в доме.

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