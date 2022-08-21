ua ru
Нд, 21 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Цей домашній засіб позбавить вас від тарганів раз і назавжди: є на кожній кухні

Новость на русском →
Неділя 21 серпня 2022 16:15
Цей домашній засіб позбавить вас від тарганів раз і назавжди: є на кожній кухні Як вивести тарганів вдома (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Таргани - це страшні шкідники, які почуваються як будинки на кухнях, у ванних кімнатах і житлових приміщеннях, і їх дуже важко вивести.

Щоб позбутися їх, експерти з боротьби зі шкідниками поділилися ефективним домашнім засобом, який позбавить цих шкідників раз і назавжди, пише Express.

У той час як багато хто вибирає хімічні рішення для вигнання цих шкідників, є деякі природні способи позбутися їх.

Є кілька ефективних домашніх засобів, які допоможуть позбавитися цих неприємних шкідників, і багато з них не шкідливі для дітей або домашніх тварин.

Для тих, хто шукає найшвидші та найпростіші способи позбутися цих шкідників, професіонали пропонують використовувати харчову соду.

"Харчова сода - один із найшвидших і найпростіших способів позбутися тарганів раз і назавжди", - запевняють експерти.

Як зробити приманку із соди

Щоб зробити приманку для тарганів своїми руками, наріжте кубиками жменю цибулі та посипте харчовою содою.

Потім помістіть цю "закуску" в неглибокий посуд там, де ви помітили активність тарганів.

"Коли таргани споживають харчову соду, вона створює гази у шлунках тарганів, змушуючи їх лопатися", - зазначають фахівці.

Цей домашній засіб позбавить вас від тарганів раз і назавжди: є на кожній кухні

Як за допомогою соди позбутися тарганів (express.co.uk)

Цитрусові також є відмінним домашнім засобом для відлякування цих "неприємних тварин" з дому, оскільки вони ненавидять їхній запах.

Зокрема, запах лимонів відлякує тарганів. Додайте кілька крапель лимонного соку у воду, якою миєте підлогу. Це відлякає шкідників!

Читайте також, таргани підуть самі, якщо просто поставити ці рослини в оселі.

Читайте РБК-Україна в Google News
тараканы
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя