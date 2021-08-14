Это должен знать каждый пассажир Укрзализныци: бесплатные услуги, правила и нормы

Основные правила

Работники железной дороги должны быть вежливыми с каждым пассажиром, отправителем и получателем грузобагажа. Проявлять заботу и внимание, принимать меры по устранению недостатков в обслуживании граждан независимо от того, при каких обстоятельствах и по чьей вине они возникли (п.1.4)

Есть разные купе для пассажиров: Купе смешанное (независимо от пола), Купе женское или мужское (продажа проездных документов только для лиц соответствующего пола), Купе семейное (продажа билетов для членов одной семьи от 3 человек, оформляется на одном бланке) (п. 2.27)

Пассажиры могут заказать покупку билета по телефону и попросить о доставке по месту работы, отдыха или проживания. (п. 2.36)

Если по вине перевозчика пассажир не смог выехать с пункта пересадки или ему не предоставили указанное место в билете, то действительность билета может продолжаться. Кроме того, есть и нюансы по поводу опоздания на поезд или утери билета.

Если пассажир сообщил об опоздании на поезд не позже, чем через час после отправления поезда – действие билета сохраняется.

Если пассажир не смог выехать вовремя из-за болезни или несчастного случая – нужно предоставить справку из медучреждения не позднее, через 10 дней после выздоровления вместе с проездным документом – и в такой ситуации можно оформить новую поездку в течение суток после отметки.

Если нужно срочно выехать в другой город из-за несчастного случая или смерти – вам дадут билет в первую очередь. Но нужно предоставить подтверждение.

Кроме того, есть большой список категорий пассажиров, которые имеют право получить билет бесплатно, с существенной скидкой и вне очереди.

Правила в вагонах

Если пассажир купил билет от одной станции, а совершил посадку на другой (по маршруту действия поезда), то он имеет право занять свое место, указанное в билете.

Если произошла ошибка и на одно место продали два билета, начальник поезда и проводник обязаны пустить пассажиров в вагон и обеспечить ему место. После этого составляется акт, который также придется подписать и пассажиру.

Если в вагоне отсутствует место, которое указано в билете, начальник поезда должен обеспечить пассажиру место в другом вагоне, в том числе и выше категорией и без доплаты. Если пассажир согласится на место в вагоне ниже категорией, то ему положена доплата.

Если пассажиру место найти не смогут в этом поезде, то могут предложить в другом с переоформлением проездных документов бесплатно. Если ни один из вариантов пассажира не устроит – должны вернуть стоимость проезда и услуг.

Если пассажир ошибочно сел не в тот поезд, который указан в его документе, то он должен покинуть его на ближайшей станции. Начальник поезда составляет акт, который дает право вернуться на станцию отправления поезда бесплатно.

Если пассажир из-за этого не успел на свой поезд, то ему нужно предоставить акт и проездной документ, чтобы обновить свой билет и приобрести новую плацкарту.

В некоторых случаях пассажиры могут совершить посадку без билета, с разрешения начальника поезда. Проездные документы в таких ситуациях оформляются в поезде.

На одного пассажира предусмотрено вес ручной поклажи до 36 кг, но объем не должен превышать отведенный на одного пассажира места для багажа.

Места для багажа распределяются так: ящики под нижними полками – для багажа пассажиров на нижних полках. Для пассажиров верхних полок – полки для багажа над ними или полка над дверями в купе. Пассажиры могут между собой договориться.

Обязанности проводников

Проводники должны держать открытыми два санитарных узла, кроме времени прохождения поезда через станции и санитарные зоны. Туалетная бумага и мыло должны быть в наличие обязательно и за этим должны следить проводники.

Пассажиры могут пользоваться спальными местами в любое время суток, а поднимание и опускание полок должны осуществлять проводники.

Также проводники обязаны выдавать специальные ремни безопасности по просьбе пассажиров. Если предоставленный ремень не кажется безопасным – можно требовать заменить.

Пассажиры всех вагонов со спальными местами обеспечиваются за установленную плату чаем и кофе. А вот кипяченая вода и медикаменты из аптечки вагона должны выдаваться бесплатно.

Азартные игры в вагонах и курение – запрещены.

Пассажир имеет право требовать выключить музыку, если она мешает.

Если пассажиру необходимо одеяло, то он может получить его у проводника независимо от времени года и температуры в вагоне.

Проводники обязаны сообщать пассажирам о прибытии на нужную станцию за 30 минут. Будить пассажира – обязанность проводника.

Пассажиры имеют право не только не сдавать постель, но и не собирать ее – это обязанности проводника. В некоторых случаях проводники обязаны помочь расстелить постель – для пожилых пассажиров, пассажиров с маленькими детьми, для беременных женщин или для людей с инвалидностью.

Если пассажир проехал свою станцию, составляется акт с подписями начальника поезда. Он дает право вернуться на свою станцию бесплатно.

Если пассажир хочет продолжить поездку в поезде после своей станции и есть свободные места – ему достаточно сообщить об это проводнику и оформить проездной документ.

Если пассажиру понадобилось выйти на промежуточной станции и не заканчивать поездку, он может ее продолжить в 10-дневный срок. Для этого нужно не позже, чем через 1 час показать свой проездной документ дежурному по вокзалу, начальнику станции или начальнику поезда для отметки "Остановка с продолжением срока действия билета". Новый билет нужно будет оформить от той станции, где он остановился или любой, которая идет далее по маршруту следования.

Если остановка произошла по болезни, то продолжить поездку можно не позднее 10 суток после окончания лечения, с предоставлением справки из медучреждения.

Если билет пассажира остался у человека, который его провожал – тот должен немедленно, не позднее одного часа после отправления поезда, предъявить билет начальнику станции или вокзала. Который за счет провожающего дает телефонограмму начальнику поезда и пассажиру оформляется новый документ на всю поездку.

Если в течение 4 часов начальник поезда не получил такую телефонограмму, то имеет права высадить пассажира, как безбилетного.

Если пассажир отстал от поезда, то проводник обязан уведомить начальника поезда, сохранить вещи пассажира. Пассажиру нужно обратиться к начальнику той станции, на которой он отстал.

Если поезд опаздывает, а у вас пересадка в другом пункте, нужно сообщить об этом проводнику или начальнику поезда – они помогут передать информацию на станцию пересадки.

За что могут высадить из поезда:

1. Если пассажир находится в явно выраженном нетрезвом состоянии и нарушает правила проезда, общественный порядок, мешает покою других пассажиров. На билет ставится пометка: Отказано в перевозке на основании 8.38 Правил".

2. Если пассажир в состоянии заболевания и требует медицинской помощи. В такой ситуации пассажира с вещами удаляют с поезда с участием медперсонала. Если пассажир в бессознательном состоянии, то его вещи с документами передают начальнику вокзала (или станции).

3. Если у пассажира обнаружили запрещенные для перевозки предметы и вещества и он отказывается удалить их из поезда – его могут высадить.