Это должен знать каждый пассажир Укрзализныци: бесплатные услуги, правила и нормы

Многие пассажиры Укрзализныци не знают элементарных правил перевозки, обязанности проводников, начальника поезда и об услугах, которые обязаны предоставлять бесплатно.
Однако все это закреплено в одном документе – "Правилах перевозки пассажиров, багажа, грузобагажу и почты железнодорожным транспортом Украины". Что содержится в этом документе – читайте ниже.
Работники железной дороги должны быть вежливыми с каждым пассажиром, отправителем и получателем грузобагажа. Проявлять заботу и внимание, принимать меры по устранению недостатков в обслуживании граждан независимо от того, при каких обстоятельствах и по чьей вине они возникли (п.1.4)
Есть разные купе для пассажиров: Купе смешанное (независимо от пола), Купе женское или мужское (продажа проездных документов только для лиц соответствующего пола), Купе семейное (продажа билетов для членов одной семьи от 3 человек, оформляется на одном бланке) (п. 2.27)
Пассажиры могут заказать покупку билета по телефону и попросить о доставке по месту работы, отдыха или проживания. (п. 2.36)
Если по вине перевозчика пассажир не смог выехать с пункта пересадки или ему не предоставили указанное место в билете, то действительность билета может продолжаться. Кроме того, есть и нюансы по поводу опоздания на поезд или утери билета.
Если пассажир сообщил об опоздании на поезд не позже, чем через час после отправления поезда – действие билета сохраняется.
Если пассажир не смог выехать вовремя из-за болезни или несчастного случая – нужно предоставить справку из медучреждения не позднее, через 10 дней после выздоровления вместе с проездным документом – и в такой ситуации можно оформить новую поездку в течение суток после отметки.
Если нужно срочно выехать в другой город из-за несчастного случая или смерти – вам дадут билет в первую очередь. Но нужно предоставить подтверждение.
Кроме того, есть большой список категорий пассажиров, которые имеют право получить билет бесплатно, с существенной скидкой и вне очереди.
Если пассажир купил билет от одной станции, а совершил посадку на другой (по маршруту действия поезда), то он имеет право занять свое место, указанное в билете.
Если произошла ошибка и на одно место продали два билета, начальник поезда и проводник обязаны пустить пассажиров в вагон и обеспечить ему место. После этого составляется акт, который также придется подписать и пассажиру.
Если в вагоне отсутствует место, которое указано в билете, начальник поезда должен обеспечить пассажиру место в другом вагоне, в том числе и выше категорией и без доплаты. Если пассажир согласится на место в вагоне ниже категорией, то ему положена доплата.
Если пассажиру место найти не смогут в этом поезде, то могут предложить в другом с переоформлением проездных документов бесплатно. Если ни один из вариантов пассажира не устроит – должны вернуть стоимость проезда и услуг.
Если пассажир ошибочно сел не в тот поезд, который указан в его документе, то он должен покинуть его на ближайшей станции. Начальник поезда составляет акт, который дает право вернуться на станцию отправления поезда бесплатно.
Если пассажир из-за этого не успел на свой поезд, то ему нужно предоставить акт и проездной документ, чтобы обновить свой билет и приобрести новую плацкарту.
В некоторых случаях пассажиры могут совершить посадку без билета, с разрешения начальника поезда. Проездные документы в таких ситуациях оформляются в поезде.
На одного пассажира предусмотрено вес ручной поклажи до 36 кг, но объем не должен превышать отведенный на одного пассажира места для багажа.
Места для багажа распределяются так: ящики под нижними полками – для багажа пассажиров на нижних полках. Для пассажиров верхних полок – полки для багажа над ними или полка над дверями в купе. Пассажиры могут между собой договориться.
1. Если пассажир находится в явно выраженном нетрезвом состоянии и нарушает правила проезда, общественный порядок, мешает покою других пассажиров. На билет ставится пометка: Отказано в перевозке на основании 8.38 Правил".
2. Если пассажир в состоянии заболевания и требует медицинской помощи. В такой ситуации пассажира с вещами удаляют с поезда с участием медперсонала. Если пассажир в бессознательном состоянии, то его вещи с документами передают начальнику вокзала (или станции).
3. Если у пассажира обнаружили запрещенные для перевозки предметы и вещества и он отказывается удалить их из поезда – его могут высадить.
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