Это бомба: Ани Лорак показала жгучие образы (много фото)

Ани Лорак поделилась уникальными снимками
Ани Лорак поделилась с поклонниками уникальными фото со съемочной площадки клипа на песню "Я тебя ждала". Снимки приятно удивили пользователей социальных сетей. Многие позитивно отзываются о жгучих образах Каролины и признаются, что Ани Лорак в очередной раз удалось "порадовать" и даже "возбудить" их.
Ани Лорак на съемках клипа "Я тебя ждала" (фото: соцсети)
"Новое видео Ани Лорак построено на вот этой странной материи, которую можно воспринимать как любовь, как город, как жизнь и даже как мужчину. А что вы видите в клипе "Я тебя ждала"? - гласит подпись к фотографиям.
Ани Лорак на съемках клипа "Я тебя ждала" (фото: соцсети)
Юзеры сразу начали комментировать фотографии своего кумира.
При этом некоторым пользователям показалось, что визажист и парикмахер не принимали участие в работе над клипом.
"Слишком грустный клип, слова. А музыка классная. Каролина выглядит измученной..." - написала Руслана Каролина.
"Каролина, как всегда, отлично выглядит. Но клип и песня не порадовали. Хочется радости, улыбок, танцев. А не нытья", - добавила Ольга Бедрина.
"Она красивая, но постоянно снимает пошлые клипы", - отметила Катерина Золотова.
Ани Лорак на съемках клипа "Я тебя ждала" (фото: соцсети)
Напомним, что видеоклип на новую песню украинской певицы, работающей в России, "Я тебя ждала" вышел 16 апреля. Интересно, что ролик разочаровал большое количество поклонников поп-дивы. В частности многим пришелся не по душе текст песни, в котором Каролина якобы намекает на незаконченные отношения с экс-супругом Муратом Налчаджиоглу.
Ранее мы писали о том, что Ани Лорак на курорте в Дубае в комбинезоне и черных очках рассмешила поклонников.