Это бомба: Ани Лорак показала жгучие образы (много фото)

Ани Лорак поделилась с поклонниками уникальными фото со съемочной площадки клипа на песню "Я тебя ждала". Снимки приятно удивили пользователей социальных сетей. Многие позитивно отзываются о жгучих образах Каролины и признаются, что Ани Лорак в очередной раз удалось "порадовать" и даже "возбудить" их.

Ани Лорак на съемках клипа "Я тебя ждала" (фото: соцсети)

"Новое видео Ани Лорак построено на вот этой странной материи, которую можно воспринимать как любовь, как город, как жизнь и даже как мужчину. А что вы видите в клипе "Я тебя ждала"? - гласит подпись к фотографиям.

Ани Лорак на съемках клипа "Я тебя ждала" (фото: соцсети)

Юзеры сразу начали комментировать фотографии своего кумира.

Это бомба!

Женщина-кошка!

Ани Лорак красавица, волшебно поет. Манера пения индивидуальная. Так реально никто не сможет спеть, как она. Песни практически все хиты и я их сама пою чуть ли не каждый день в караоке. Шоу самое лучшее в мире, я думаю. Декорации, танцы, музыка. Молодцы!

Спасибо вам за прекрасную возможность прочувствовать ваши эмоции, пережить вместе с вами определенный этап вашей жизни.

Очень проникновенная и искренняя...

Образы взбудораживающие и возбуждающие!

При этом некоторым пользователям показалось, что визажист и парикмахер не принимали участие в работе над клипом.

"Слишком грустный клип, слова. А музыка классная. Каролина выглядит измученной..." - написала Руслана Каролина.

"Каролина, как всегда, отлично выглядит. Но клип и песня не порадовали. Хочется радости, улыбок, танцев. А не нытья", - добавила Ольга Бедрина.

"Она красивая, но постоянно снимает пошлые клипы", - отметила Катерина Золотова.

Ани Лорак на съемках клипа "Я тебя ждала" (фото: соцсети)

Напомним, что видеоклип на новую песню украинской певицы, работающей в России, "Я тебя ждала" вышел 16 апреля. Интересно, что ролик разочаровал большое количество поклонников поп-дивы. В частности многим пришелся не по душе текст песни, в котором Каролина якобы намекает на незаконченные отношения с экс-супругом Муратом Налчаджиоглу.

Ранее мы писали о том, что Ани Лорак на курорте в Дубае в комбинезоне и черных очках рассмешила поклонников.