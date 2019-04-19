Це бомба: Ані Лорак показала гарячі образи (багато фото)

Ані Лорак поділилася унікальними знімками
Ані Лорак поділилася з шанувальниками унікальними фото зі знімального майданчика кліпу на пісню "Я тебя ждала". Знімки приємно здивували користувачів соціальних мереж. Багато хто позитивно відгукуються про гарячі образах Кароліни і зізнаються, що Ані Лорак в черговий раз вдалося "порадувати" і навіть "збудити" їх.
Ані Лорак на зйомках кліпу "Я тебя ждала" (фото: соцмережі)
"Нове відео Ані Лорак побудовано на ось цій дивній матерії, яку можна сприймати як любов, як місто, як життя і навіть як чоловіка. А що ви бачите в кліпі "Я тебя ждала"? - свідчить підпис до фото.
Ані Лорак на зйомках кліпу "Я тебя ждала" (фото: соцмережі)
Юзери відразу почали коментувати фотографії свого кумира.
При цьому деяким користувачам здалося, що візажист і перукар не брали участь у роботі над кліпом.
"Занадто сумний кліп, слова. А музика класна. Кароліна виглядає змученою..." - написала Руслана Кароліна.
"Кароліна, як завжди, відмінно виглядає. Але кліп і пісня не порадували. Хочеться радості, усмішок, танців. А не ниття", - додала Ольга Бедріна.
"Вона красива, але постійно знімає вульгарні кліпи", - зазначила Катерина Золотова.
Ані Лорак на зйомках кліпу "Я тебя ждала" (фото: соцмережі)
Нагадаємо, що відеокліп на нову пісню української співачки, яка працює в Росії, "Я тебя ждала" вийшов 16 квітня. Цікаво, що ролик розчарував велику кількість шанувальників поп-діви. Зокрема багатьом не припав до душі текст пісні, в якому Кароліна нібито натякає на незакінчені стосунки з екс-чоловіком Муратом Налчаджиоглу.
Раніше ми писали про те, що Ані Лорак на курорті в Дубаї в комбінезоні і чорних окулярах розсмішила шанувальників.