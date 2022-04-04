"Это больше не человек": дочь Егоровой после событий в Буче призвала игнорировать ее мать

"После всего, что случилось, что мы сегодня увидели... Прочитала, что написала сами знаете кто. Разблокировала и позвонила.

Вывод... Это больше не человек, ничего человеческого у нее больше нет. Мне казалось, что во всем есть предел", - отметила Ровинская.

Изменились ли взгляды Егоровой после войны?

Впервые открытую поддержку Путину Егорова выразила 23 января 2022 года.

"Я поддерживаю Владимира Путина!!! Пусть эта таблетка от безумия очистит Ваш мозг от темной стороны сознания!!! Смотрите как акт экзорцизма. Если не хотите, чтобы в ад превратился ваш дом", - написала она.

Накануне вторжения 21 февраля она вновь поддержала Путину, когда Кремлем был признан "ЛДНР". Женщина назвала президента РФ "героем нашего времени".

После начала войны в Украине Егорова устроила истерику, что ее детям отказали в продлении визы в Турции (она с тремя младшими живет в Анталии с августа 2021-го). Телеведущая заявила, что консул ей отказал из-за поста об обожании Путина.

Потом в ее Telegram появилось сообщение, что она раскаивается, все поняла, и теперь просит у украинцев прощения... на коленях. Впоследствии выяснилось, что ее Telegram просто взломали.

Недолго думая, она завела новый канал, в котором продолжает писать гадости. В частности, репостить каналы, которые называют резню в Буче сначала постановкой, а потом указывают, что это сами украинцы себя же и "порезали"..

Вот что пишет Егорова: