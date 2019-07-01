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Это не болезнь: Супрун развеяла мифы про целлюлит

STYLERЖизнь    01.07.2019 - 07:32
Это не болезнь: Супрун развеяла мифы про целлюлит
Ульяна Супрун (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Супрун дала полезные советы о том, как бороться с целлюлитом

Уляна Супрун рассказала о том, что целлюлит может появится в любом возрасте. При этом у мужчин также бывает это явление, но реже, чем у женщин. Об этом и. о. министра здравоохранения заявила на своей странице в Facebook.

По словам Супрун, множество косметических средств против целлюлита практически не эффективны, а специальные процедуры нужно делать все время. При этом целлюлит - это не болезнь, а привычное для мужчин и женщин физиологическое явление. Целлюлит может быть разным и не нужно его запускать.

Почему возникает целлюлит?

Целлюлитом называют проявления жировой ткани, которые видны. При целлюлите кожа похожа на цедру апельсина. Целлюлит появляется, из-за того, что каркас соединительной ткани очень слаб, а объем жировой ткани достаточно большой.

У сильной половины человечества соединительная ткань похожа на сетку, а у женщин на полоски. Сетка лучше справляется с давлением жировой ткани. Кроме того, с годами в коже образуется меньше коллагена, который отвечает за упругость и эластичность кожи. Поэтому полоски с возрастом держат жировую ткань хуже.

Это не болезнь: Супрун развеяла мифы про целлюлит

Супрун рассказала про целлюлит и как с ним бороться (фото: facebook.com/ulanasuprun)

По словам Супрун, в теле человека жировые клетки по-разному накапливают и отдают жир. На бедрах и ногах больше всего находится альфа-адреналовых рецепторов. Если на эти рецепторы действует адреналин, то они начинают сразу же откладывать жир. Но на лице и в жировых тканях молочных желез имеют превосходство бета-рецепторы. Поэтому в этих местах женщины теряют жир в первую очередь.

Еще одной причина возникновения целлюлита - локальная ишемия жировой ткани, то есть недостаток крово- и лимфопоставки.

Что же делать, чтобы уменьшить проявления целлюлита?

Супрун рассказала, что существуют процедуры, которые считаются эффективными, но от них наступает только временный эффект. Что это за процедуры?

  • лимфодренаж и массаж,
  • постановка банок,
  • хирургическое вмешательство в структуру соединительной ткани,
  • лазерная коррекция структуры жировой ткани.

А вот, что можно самостоятельно делать для борьбы с целлюлитом:

Это не болезнь: Супрун развеяла мифы про целлюлитЭто не болезнь: Супрун развеяла мифы про целлюлит

Скриншот с Facebook

Напомним, что Супрун рассказала неожиданную правду о популярных ягодах.

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