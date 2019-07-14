Це не безпечна альтернатива: Супрун розвіяла міфи про електронні сигарети

Фото: Уляна Супрун (РБК-Україна)

Уляна Супрун хоче прирівняти електронні сигарети до звичайних

Уляна Супрун розвіяла міфи про нібито безпеку електронних сигарет. Вона вважає, що це традиційне куріння, а ніяка не альтернатива сигаретам. Про це в. о міністра охорони здоров'я написала на своїй сторінці в Facebook. В цілому Супрун вкотре нагадала українцям про шкоду будь-якого куріння.

Вона зазначила, що Міністерство охорони здоров'я України пропонує на законодавчому рівні ввести визначення електронних сигарет і обмежити продаж тютюну. Це допоможе зберегти здоров'я українців, а також наблизить наше законодавство до європейських стандартів.

У планах МОЗ заборонити продаж:

Так званий "жувальний тютюн".

"Смачний" тютюн для самокруток і сигарети з характерним запахом чи смаком.

Сигарети, в яких міститься понад 1 мг нікотину 10 мг смоли і 10 мг оксиду вуглецю.

Тютюнові вироби з вітамінами, кофеїном або добавками, якы створюють враження, ніби куріння має переваги для здоров'я.

Тютюнові вироби з добавками, які роблять дим кольоровим або полегшують його вдихання і засвоєння.

Тютюнові вироби з добавками, які мають канцерогенні, мутагенні або репродуктивно токсичні властивості вогнетривкої формі.

Експерт зазначила, що у фільтрі, папері або капсулах не повинно бути домішок, ароматизаторів, нікотину. Незабаром буде заборонено курити цигарки та тютюн для самокруток, содержащиевкусовые і ароматичні добавки в фільтрі, папері, упаковці або капсулах.

Ілюстрація до посту (facebook.com/ulanasuprun)

Електронні сигарети Уляна запропонувала прирівняти до традиційного куріння.

"Вперше на законодавчому рівні буде введено поняття електронних сигарет і інших способів споживання тютюну. Буде визначено, що і згоряння тютюну, і тління і нагрів - це все куріння. Палити їх у приміщенні заборонено. Так само заборонено рекламувати будь-які сигарети та тютюнові вироби незалежно від способу їх споживання", - написала вона.

Супрун зазначила, що боротьба з курінням - це європейська практика, до якої Україна повинна прагне.

"Пропонуємо збільшити площу, де будуть попереджати про шкоду куріння. На кожній упаковці сигарет, крім напису має бути кольорове фото, яке попереджає про наслідки для здоров'я. І це попередження має займати не менше 65% площі сигаретної упаковки, і не менше 30% площі упаковки електронних сигарет або контейнерів для заправки", - зазначила експерт.

Як ми раніше писали, Уляна Супрун попередила українців, які захоплюються курінням кальянів, вважаючи, що вони більш безпечні, ніж сигарети. Глава Моз на своїй Facebook-сторінці пояснила, чому кальяни несуть навіть більшу небезпеку, ніж куріння.

До речі, Уляна Супрун повідомила важливі факти про страшну хворобу - розсіяному склерозі, і пояснила, які симптоми свідчать про розвиток хвороби.