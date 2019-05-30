Причины возникновения неизвестны: Супрун рассказала о симптомах страшного недуга

Супрун назвала ранние симптомы рассеянного склероза (Коллаж РБК-Украина)

Супрун объяснила, что только ранняя диагностика этой болезни способна помочь пациенту

Уляна Супрун рассказала о том, что 30 мая – день Всемирного информирования о рассеянном склерозе. Она сообщила важные факты об этом страшном недуге и объяснила, какие симптомы свидетельствуют о развитии болезни. Об этом Супрун написала на своей странице в Facebook.

Рассеянным склерозом в мире поражено более 2,5 миллионов человек, а в Украине таких пациентов насчитывается около 20 тысяч человек. Это хроническая болезнь, которая поражает зрительные нервы, головной и спинной мозг, и со временем приводит к серьезным нарушениям и инвалидности.

Уляна Супрун объяснила, что в определенный момент иммунная система "неправильно" отвечает на внешний раздражитель, например, на вирус инфекционной болезни, и вместо того, чтобы атаковать вирус, иммунитет начинает атаковать оболочки нервных волокон. Единственно спасение – это раннее диагностирование болезни, которое поможет предотвратить обострение и замедлить прогрессирование болезни. К врачу нужно обратиться немедленно после появления таких симптомов:

Ухудшение или потеря зрения в одном глаз, которое сопровождается болью при движение глазного яблока.

Двоение в глазах.

Прогрессирующие нарушения чувствительности или слабость конечностей.

Проблемы с поддержанием равновесия, неустойчивость или неловкость.

Патологические ощущения, которые распространяются по спине, в направлении сверху вниз, иногда с переходами на конечности, при наклоне головы вперед (Симптом Лермитта).

К дополнительным симптомам относятся: депрессия, тревожность, проблемы с речью и мышлением, спазмы и ощущение скованности в мышцах, расстройство кишечника.

Что нужно знать о рассеянном склерозе (facebook.com/ulanasuprun)

Как объяснила Супрун, причины развития рассеянного склероза на данный момент точно не известны. Считается, что существует генетическая предрасположенность к рассеянному склерозу, также среди возможных причин болезни рассматривается влияние внешних факторов (географическое положение, недостаток витамина D и солнечного света, курение, ожирение, вирусные инфекции, сильный или хронический стресс, травмы, которые поражают нервную систему, гипергликемия).

Симптомы обычно возникают в возрасте от 20 до 40 лет. Рассеянный склероз – одна из самых распространенных причин инвалидности у пациентов младшего и среднего возраста, а женщины болеют в два или в три раза чаще, чем мужчины. Рассеянный склероз приводит к потере работоспособности довольно молодого населения.

У разных пациентов эта болезнь протекает по-разному. Самая распространенная форма болезни – рецидивирующий-ремитирующий рассеянный склероз (РРРС). В таких случаях ремиссии чередуются с рецидивами. У двух из трех пациентов болезнь начинается с РРРС, а со временем развивается вторично-прогрессирующий рассеянный склероз. В таком случае инвалидизация пациента возрастает постепенно и независимо от рецидивов. Они случаются все реже или полностью исчезают.

Примерно каждый десятый пациент с рассеянным склерозом имеет первично-прогрессирующий рассеянный склероз, когда симптомы развиваются постепенно. То есть рецидивов и ремиссий у людей совсем нет: состояние ухудшается плавно и неотступно.

Кроме того, Супрун отметила, что количество случаев рассеянного склероза в последние годы увеличилась, и это может быть связано как с продолжительностью жизни, так и со своевременной диагностикой заболевания.

Лечение от рассеянного склероза существует, но оно лишь помогает замедлить прогрессирование и инвалидизацию пациента.

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