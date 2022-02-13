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Это не БАД! Комаровский назвал дешевое аптечное средство, которое реально работает

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Воскресенье 13 февраля 2022 16:15
Это не БАД! Комаровский назвал дешевое аптечное средство, которое реально работает Скриншот: Евгений Комаровский
Автор: Светлана Мащенко

Доктор Евгений Комаровский рассказал про недорогое аптечное средство, которое многие причисляют к БАДам (биоактивным добавкам), но это не так. И этот препарат действительно работает и особенно нужен детям при дефиците кальция.

Речь идет о глюконате кальция. А как его принимать, Заслуженный врач Украины рассказал в Instagtram.

"Кальция глюконат - это не биоактивная добавка (БАД), это нормальный аптечный препарат кальция. Главное, что вы должны знать: чтобы кальций усваивался организмом, он должен поступать в виде растворимой соли. Кальция глюконат прекрасно растворяется даже в холодной воде, а еще он дешевый", - посоветовал педиатр.

Медик говорит, что разрекламированные дорогие препараты кальция принимать не имеет смысла. Так как отличаются они от глюконата разве что ценой. Препарат принимают, как правило, дети и подростки, если есть показания.

В каких случаях необходим глюконат кальция

Детям принимать препарат нужно при клинических проявлениях дефицита кальция. На это указывают определенные симптомы: повышенная нервная возбудимость, гипертонус мышечный и другие, если ребенок явно мало получает кальция из-за определенной диеты (к примеру, не ест молочные продукты).

В таких случаях в периоды активного роста костей и зубов давать препараты кальция можно и нужно.

Какая дозировка будет правильной

Важно учитывать возраст и вес ребенка при расчете дозировки препарата.

"Если вы подростку даете по таблетке глюконата кальция три раза в день, то вы этим только собственную совесть успокаиваете, а не поддерживаете его здоровье. В подростковом возрасте человек должен съедать минимум 10–15 таблеток в сутки", - уверяет врач.

Отметим, что доктор Комаровский скептически относится к такому способу получения кальция, как яичная скорлупа. По его мнению, это бесполезная трата сил и времени.

Ранее также доктор Комаровский назвал единственный витамин, который нужно принимать дополнительно.

Также мы писали, что украинский врач-невролог раскритиковал популярное лекарство "для памяти".

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Евгений Комаровский
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