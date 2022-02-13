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Це не БАД! Комаровський назвав дешевий аптечний засіб, який реально працює

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Неділя 13 лютого 2022 16:15
Це не БАД! Комаровський назвав дешевий аптечний засіб, який реально працює Скріншот: Євген Комаровський
Автор: Світлана Мащенко

Доктор Євген Комаровський розповів про недорогий аптечний засіб, який багато хто зараховує до БАДів (біоактивних добавок), але це не так. І цей препарат дійсно працює і особливо потрібен дітям при дефіциті кальцію.

Йдеться про глюконат кальцію. А як його приймати, Заслужений лікар України розповів у Instagtram.

"Кальцію глюконат - це не біоактивна добавка (БАД), це нормальний аптечний препарат кальцію. Головне, що ви повинні знати: щоб кальцій засвоювався організмом, він повинен надходити у вигляді розчинної солі. Кальцію глюконат прекрасно розчиняється навіть у холодній воді, а ще він дешевий", - порадив педіатр.

Медик каже, що розрекламовані дорогі препарати кальцію приймати не має сенсу. Так як відрізняються вони від глюконату хіба що ціною. Препарат приймають, як правило, діти і підлітки, якщо є показання.

В яких випадках необхідний глюконат кальцію

Дітям приймати препарат потрібно при клінічних проявах дефіциту кальцію. На це вказують певні симптоми: підвищена нервова збудливість, гіпертонус м'язовий і інші, якщо дитина явно мало отримує кальцію через певну дієту (наприклад, не їсть молочні продукти).

У таких випадках в періоди активного росту кісток і зубів давати препарати кальцію можна і потрібно.

Яке дозування буде правильним

Важливо враховувати вік і вагу дитини при розрахунку дозування препарату.

"Якщо ви підлітку даєте по таблетці глюконату кальцію три рази на день, то ви цим тільки власну совість заспокоюєте, а не підтримуєте його здоров'я. У підлітковому віці людина повинна з'їдати мінімум 10-15 таблеток на добу", - запевняє лікар.

Відзначимо, що доктор Комаровський скептично ставиться до такого способу отримання кальцію, як яєчна шкаралупа. На його думку, це марна трата сил і часу.

Раніше також доктор Комаровський назвав єдиний вітамін, який потрібно приймати додатково.

Також ми писали, що український лікар-невролог розкритикував популярні ліки "для пам'яті".

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Євген Комаровський
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