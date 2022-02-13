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Украинский врач разнес популярное лекарство "для памяти": фармацевты наживаются годами

Новина українською →
Воскресенье 13 февраля 2022 13:24
Украинский врач разнес популярное лекарство "для памяти": фармацевты наживаются годами Фото: украинский врач разнес популярное лекарство "для памяти" (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Лекарства "для памяти" популярны уже много десятков лет. Несмотря на то, что их эффективность очень сомнительна, фармкомпании продолжают выпускать их, ведь себестоимость невысокая, а продаются они неплохо.

Об этом в Facebook написал врач-невролог Евгений Скрипник.

Медик подчеркнул в очередной раз, что таблеток или уколов для памяти нет. Отец же всех ноотропов - препарат под названием "Пирацетам".

Однако все такие ноотропы - это лекарства без доказательной эффективности. Ведь пирацетам имеет аналоги, то есть препараты которые содержат одно и то же действующее вещество пирацетам - ноотропил, луцетам.

Что известно о препарате

Его синтезировали еще в 1964 году. Однако в США его так и не зарегистрировали, как лекарственный препарат. Ведь было проведено исследование, где пирацетам не доказал свою эффективность при лечении деменции и нейродегенеративных заболеваний.

Сейчас в США пирацетам может быть допущен к продаже только как БАД.

При этом он - один из лидеров продаж на территории стран бывшего "Союза" без маркировки БАД.

Пирацетам выпускают и успешно продают

"ВОЗ не включила его в перечень лекарственных препаратов! В 2007 году в России признан устаревшим препаратом с недоказательной эффективностью! В некоторые страны, например Канаду и Великобританию запрещен ввоз для продажи!"- пишет Скрипник.

При этом пирацетам продолжает хорошо продаваться. А на использование патента уже прошли все сроки, его могут выпускать все фармкомпании и себестоимость очень дешевая.

Ранее мы писали, что доктор Евгений Комаровский раскритиковал популярное средство от кашля.

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