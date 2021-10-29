Этим продуктом можно заменить яйца в выпечке: полезный совет

Эти семена отлично заменят ингредиент в тесте и они совершенно гипоаллергенны.

Держите полезный совет!

Надо просто замочить 1 чайную ложку семян чиа в 2-3 столовых ложках воды (предварительно зерна по желанию можно размолоть) и оставить на 5 мин.

Образовавшаяся масса поможет скрепить тесто. Таким образом, выпечка получится полезной и диетической.

Вот так выглядят семена чиа

Для справки

Один из самых популярных суперфудов - это семена чиа или семена испанского шалфея. Они являются источником растительного белка, клетчатки, Омега-3, магния, кальция, фосфора. Их можно использовать в сочетании с молочными продуктами, готовить пудинги и смузи.

Семена чиа богаты полинасыщенными жирными кислотами, которые помогают для качественной работы организма. За счет содержания Омега 3, предотвращаются воспалительные процессы, укрепляются стенки сердечно-сосудистой системы, восстанавливается работа гормонального фона и улучшается зрение.