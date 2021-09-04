По этим причинам вас могут не пустить в самолет: что нужно знать

1. Отсутствие необходимых документов

Самая банальная и нелепая ошибка путешественников – пакет с документами, необходимая справка или паспорт остались дома или в машине. Прежде чем отправляться в аэропорт, проверьте ваш пакет с документами. Лучше несколько раз проверить наличие паспорта, необходимые справки, разрешения на выезд, чем услышать у стойки регистрации: "Извините, мы не можем вас пустить на борт".

2. Опоздание на регистрацию

Эта причина также очень популярна, особенно у путешественников, которые не умеют правильно рассчитать время. Если вы не попали на регистрацию вовремя по своей вине – это гарантированный отказ. Помните о том, что регистрация на рейс заканчивается за 40 минут до отправления, поэтому заранее продумайте свой путь до аэропорта и отложите все важные дела. Уточните у авиакомпании, когда заканчивается регистрация на рейс, так как в некоторых случаях вы должны на нее попасть не менее, чем за 60 минут до вылета.

3. Требования для пересечения границы

Если вы самостоятельно спланировали путешествие, то заранее узнайте правила пересечения границы. Этот вопрос стал особо актуальным в последние полтора года из-за пандемии коронавируса. Вам может понадобиться сертификат вакцинации, тест на COVID-19, дополнительные справки.

Кроме того, при путешествиях с детьми, нужны паспорта для них, разрешения на выезд. Но и это не все. Определенные страны требуют документы, которые подтверждают у вас бронь на жилье, обратный билет или билеты для переезда в другую страну.

К примеру, при перелете из Малайзии в Сингапур, работники авиакомпании потребуют у иностранцев предоставить билет из Сингапура в другую страну. Без него вылететь из Малайзии невозможно. Проверьте сайт вашей авиакомпании и узнайте все правила въезда/транзита в страну назначения.

4. Отсутствие транзитной визы

Еще одна неприятность, если у вас запланирована поездка с пересадками – вас могут развернуть из-за отсутствия транзитной визы. Она нужна не всегда, но стоит уточнить этот вопрос заранее, если вам предстоит авиаперелет с одной или несколькими пересадками.

5. Здоровье

Отказать в посадке на борт самолета могут из-за состояния здоровья. Основные причины: инвалидность, избыточный вес или вирусная инфекция.

Инвалидность. Действительно, есть ограничения на перевозку людей в инвалидных креслах. По правилам авиакомпании, только один пассажир может совершить такой авиаперелет за один рейс. Авиакомпания имеет право отказать человеку с ограниченными возможностями в регистрации на рейс.

"Перевозчик вправе отказать в перевозке пассажира в кресле-коляске, больного на носилках при отсутствии на отдельных воздушных судах условий, необходимых для перевозки таких пассажиров", - так прописано на сайтах авиакомпаний.

Пассажир заранее должен уточнить свой статус при бронировании билета или связаться с представителем авиакомпании, чтобы подтвердить разрешение. Необходимо также приехать в аэропорт не к началу регистрации на рейс, а раньше, чтобы пройти независимое обследование. Авиакомпания должна быть уверена, что пассажир сможет перенести нагрузку во время перелета.

Избыточный вес. Пассажиры с избыточным весом должны покупать билеты на два соседних кресла, чтобы избавить себя и соседей от неудобства. Уточните заранее у авиакомпании, в каких случаях необходимо действовать по данному правилу.

Вирусная инфекция. Человека с явными признаками инфекции имеют право не пустить на борт самолета. Для того чтобы избежать проблем при посадке, стоит взять у вашего врача справку о том, что заболевание неопасно для окружающих и не распространяется воздушно-капельным путем.

6. Беременность

Женщине на последних сроках беременности могут не пустить на борт самолета. Для того чтобы избежать такой проблемы, может понадобиться справка от врача, где будет указан точный срок беременности и заверение в том, что перелет не навредит ни матери, ни будущему малышу.

7. Шумные и скандальные дети

В европейских авиакомпаниях есть негласное правило – на рейс могут не зарегистрировать семью, где есть шумные и капризные дети. Это делается из соображения комфорта других пассажиров. Это же правило касается тех случаев, когда работники авиакомпании видят при регистрации у детей панику, гиперактивность и явные признаки заболевания.

8. Политические лозунги

Это абсурдное правило, но оно существует. Есть авиакомпании, которые в своих правилах четко прописывают запреты на политическую символику. В Австралии пассажира не пустили на борт, так как на его футболке был принт с политическим лозунгом. В качестве объяснения, сотрудники авиакомпании сообщили мужчине, что других пассажиров может беспокоить надпись на его футболке.

Если работник авиакомпании обнаружит у вас запрещенные для провоза товары, если вас сочтут агрессивным или неадекватным, или ваш рост превосходит все стандартные сантиметры – вам тоже могут отказать в посадке на борт.

9. Алкогольное опьянение

Люди, которые нервничают перед перелетом, часто пытаются заглушить страх алкоголем. И это приводит к непредсказуемым последствиям. И может стать причиной для отказа в регистрации на борт. Естественно, никто не будет препятствовать вам подняться на борт, если вы выпили бокал вина и проверять на количество промиле вас не будут. Однако на борт могут не пустить пассажира с явными признаками алкогольного или наркотического опьянения.