Етиловий спирт та 80 хімічних сполук. Експерти шокували правдою про ароматизовану каву

Останніми роками на полицях магазинів з'являється все більше видів ароматизованої кави. Асортимент вражає - із горіховим смаком, фруктово-ягідним чи навіть нотками лікеру. Втім, чи замислювались ви над тим, що саме виробники додають при виробництві такої кави, щоб досягти бажаного аромату?

Відповідь на це питання дали на сторінці Yaskrava kava в Instagram .

Від чого залежить аромат кави

"Як кава може мати аромат шоколаду, вишні, цитрусу? Відразу уточнюємо, все багатство смако-ароматичної палітри зерна закладається в ньому в момент зростання і дозрівання. Клімат, ґрунти, висота, на якій росте кавове дерево, саме повітря - все це визначає смак і аромат зерна у майбутньому", - пояснюють експерти.

Вони зазначають, що розкривається цей аромат виключно при обсмажуванні.

"Майстерність обсмажування полягає в тому, щоб зрозуміти тонкість підходу до кавового зерна. Це особливе мистецтво отримувати з нього аромат, смак та розкрити закладений природою смаковий букет. Головне - вірно обрати тип і час обсмажування", - кажуть в Yaskrava kava.

Одна й та ж сировина в результаті неправильного обсмажування може набути або втратити свою унікальну палітру ароматичних масел.

Чи використовують виробники штучні ароматизатори

"Зараз, щоб там не говорили його виробники, ароматизатори для кави можуть бути лише хімічними. Вони містять ароматичні сполуки, змішані з розчинниками, такими як пропіленгліколь. Французька ваніль, фундук, кориця, арахіс - все це звучить досить природно, але насправді не має відношення до справжніх продуктів", - зазначають фахівці.

Вони пояснюють, що "ірландський крем" - це не лікер, а етиловий спирт, диметиламін, формамідин ацетат, альфа метил бензил, геліотропін. Вони використовуються для виготовлення парфумів та мила.

"А замість арахісу ви насолоджуєтесь 2,4-диметил-5-ацетилтіазолом або 2,5-диметилпіразин. Інші види ароматизованої кави містять до 80 різних хімічних сполук", - застерігають експерти.

Для того, щоб з'єднати зерна та ароматизатор, приготований сироп виливають на кавові зерна після обсмажування і перемішують, щоб забезпечити рівномірне покриття.

"Для виробництва ароматизованої кави, як правило, обирають найнеякісніші та найстаріші зерна, адже їх смак все одно заб'ється ароматизаторами. Звичайно ж, смаковий букет натуральної кави набагато тонше штучного, він не б'є так по рецепторах", - кажуть в Yaskrava kava.