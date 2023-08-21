Этиловый спирт и 80 химических соединений. Эксперты шокировали правдой об ароматизированном кофе

В последние годы на прилавках магазинов появляется все больше видов ароматизированного кофе. Ассортимент впечатляет - с ореховым вкусом, фруктово-ягодным и даже с нотками ликера. Однако, задумывались вы о том, что именно производители добавляют при производстве такого кофе, чтобы достичь желаемого аромата?

Ответ на этот вопрос дали на странице Yaskrava kava в Instagram .

От чего зависит аромат кофе

"Как кофе может иметь аромат шоколада, вишни, цитруса? Сразу уточняем, все богатство вкусо-ароматической палитры зерна закладывается в нем в момент роста и созревания. Климат, почвы, высота, на которой растет кофейное дерево, сам воздух - все это определяет вкус и аромат зерна в будущем", - объясняют эксперты.

Они отмечают, что этот аромат раскрывается исключительно при обжаривании.

"Мастерство обжаривания состоит в том, чтобы понять тонкость подхода к кофейному зерну. Это особое искусство получать из него аромат, вкус и раскрыть заложенный природой вкусовой букет. Главное - правильно выбрать тип и время обжаривания", - говорят в Yaskrava kava.

Одно и то же сырье в результате неправильного обжаривания может приобрести или потерять свою уникальную палитру ароматических масел.

Используют ли производители искусственные ароматизаторы

"Сейчас, чтобы там не говорили его производители, ароматизаторы для кофе могут быть только химическими. Они содержат ароматические соединения, смешанные с растворителями, такими как пропиленгликоль. Французская ваниль, фундук, корица, арахис - все это звучит довольно естественно, но на самом деле не имеет отношения к настоящим продуктам", - отмечают специалисты.

Они объясняют, что "ирландский крем" - это не ликер, а этиловый спирт, диметиламин, формамидин ацетат, альфа метил бензил, гелиотропин. Они используются для изготовления духов и мыла.

"А вместо арахиса вы наслаждаетесь 2,4-диметил-5-ацетилтиазолом или

2,5-диметилпиразин. Другие виды ароматизированного кофе содержат до 80 различных химических соединений", - предостерегают эксперты.⠀

Чтобы соединить зерна и ароматизатор, приготовленный сироп выливают на кофейные зерна после обжаривания и перемешивают, чтобы обеспечить равномерное покрытие.

"Для производства ароматизированного кофе, как правило, выбирают самые некачественные и старые зерна, ведь их вкус все равно забьется ароматизаторами. Конечно же, вкусовой букет натурального кофе гораздо тоньше искусственного, он не бьет так по рецепторам", - говорят в Yaskrava kava.