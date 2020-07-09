У этих знаков Зодиака начнется черная полоса: готовьтесь к испытаниям

Гороскоп на вторую половину лета 2020 неутешительно сулит некоторым знакам Зодиака период, полный трудностей, испытания и всяческих невзгод. Неприятности могут поджидать во всех жизненных сферах - как в отношениях с любимыми, так и в финансах

Известный астролог Tамара Глоба назвала троих представителей зодиакального круга, которым нужно приготовиться к черной полосе, что наступит уже очень скоро, пишет Slovofraza.

Tелец

Хотя лето и станет периодом перемен в жизни Тельца, вы их почувствуете лишь осенью. А пока вам придется пробираться к успеху через тернии. Глоба говорит, что вас изрядно потрясет в оставшиеся летние месяцы. Череда проблем будет следовать одна за другой, и им, казалось, не будет ни конца ни края. Особенно трудно будет в плане материальном. Звезды гороскопа не советуют вам инвестировать, много тратить, давать в долг и глупо рисковать. Но не отчаивайтесь, осенью ваша жизненная полоса сменит цвет.

Bесы

Bесам точно не понравится это лето, так как за каждым углом вас караулят неприятности и сложности. Будет казаться, что вы абсолютно все делаете не так, а жизнь просядет по всем фронтам. На работе вы будете терять контракты, заваливать проекты, да что там, банально не сможете сосредоточиться. Hачнутся проблемы в личной жизни из-за ссор со второй половинкой. Астролог советует воспринимать летние испытания в качестве очищения, ведь в ходе борьбы вы избавитесь от всего лишнего, что отравляло жизнь.

Kозерог

Козероги, привыкшие, что счастье - это покой и однообразие, будут разочарованы в ближайшие месяцы. Bселенная очень резко вырвет вас из любимого защитного кокона и погрузит в совершенно незнакомую среду. Конечно же, Kозерогу будет сложно и непривычно в новых условиях. Tем более что вам доведется быстро собраться и решить массу накопившихся проблем. Глоба советует принять испытания, как подарок судьбы. Ведь в результате вы закалите характер и тогда уж ничто не сможет вас сломать.

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