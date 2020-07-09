У цих знаків Зодіаку почнеться чорна смуга: готуйтеся до випробувань

Гороскоп на другу половину літа 2020 невтішно обіцяє деяким знакам Зодіаку період, повний труднощів, випробування та усіляких негараздів. Неприємності можуть чекати у всіх життєвих сферах - як у стосунках з коханими, так і у фінансах.

Відомий астролог Тамара Глоба назвала трьох представників зодіакального кола, яким потрібно приготуватися до чорної смуги, що настане вже дуже скоро, пише Slovofraza.

Телець

Хоча літо і стане періодом змін в житті Тельця, ви їх відчуєте лише восени. А поки що вам доведеться пробиратися до успіху через терни. Глоба каже, що вас неабияк потрусить в останні літні місяці. Низка проблем буде слідувати одна за одною, і їм, здавалося, не буде ні кінця ні краю. Особливо важко буде в матеріальному плані. Зірки гороскопу не радять вам інвестувати, багато витрачати, давати в борг і нерозумно ризикувати. Але не впадайте у відчай, восени ваша життєва смуга змінить колір.

Терези

Терезам точно не сподобається це літо, бо за кожним кутом вас підстерігають неприємності і складності. Буде здаватися, що ви все робите не так, а життя просяде по всіх фронтах. На роботі ви будете втрачати контракти, завалювати проекти, та що там, банально не зможете зосередитися. Почнуться проблеми в особистому житті через сварки з другою половинкою. Астролог радить сприймати літні випробування як очищення, адже в ході боротьби ви позбудетеся від усього зайвого, що отруювало життя.

Козеріг

Козероги, які звикли, що щастя - це спокій і одноманітність, будуть розчаровані у найближчі місяці. Всесвіт дуже різко вирве вас з улюбленого захисного кокона і занурить в абсолютно незнайоме середовище. Звичайно ж, Козерогові буде складно і незвично в нових умовах. Тим більше що вам доведеться швидко зібратися і вирішити масу проблем, що накопичилися. Глоба радить прийняти випробування, як подарунок долі. Адже в результаті ви загартуєте характер і тоді вже ніщо не зможе вас зламати.

Раніше астролог Павло Глоба розповів, які знаки Зодіаку чекає біла смуга в липні.

Крім того, астрологи назвали найкращих коханок за знаком Зодіаку, які зводять чоловіків з розуму.