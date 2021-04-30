Этих предметов не должно быть в корзинке на Пасху

Христиане уже понемногу собирают свои пасхальные корзинки, чтобы завтра отнести их в церкви для освящения. Есть традиционный набор продуктов, которые должны быть в корзинке обязательно.
На портале Foondandmood рассказали, что в пасхальную корзинку класть категорически запрещено.
Украинцы любят в корзинку на Пасху складывать большое количество различных продуктов и иногда там находится практически весь рацион праздничного стола. Но есть продукты, которых не должно быть в корзинках.
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