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Этих предметов не должно быть в корзинке на Пасху

Автор: Анна Шиканова

Христиане уже понемногу собирают свои пасхальные корзинки, чтобы завтра отнести их в церкви для освящения. Есть традиционный набор продуктов, которые должны быть в корзинке обязательно.

На портале Foondandmood рассказали, что в пасхальную корзинку класть категорически запрещено.

Украинцы любят в корзинку на Пасху складывать большое количество различных продуктов и иногда там находится практически весь рацион праздничного стола. Но есть продукты, которых не должно быть в корзинках.

  • Кровяная колбаса
  • Любой алкоголь (единственное исключение – красное вино)
  • Материальные предметы – ключи от машины или жилья, купюры или кошельки, драгоценности или украшения.

Что нужно положить в пасхальную корзинку:

  • Паска (желательно испеченная собственными руками накануне праздника, но может быть и покупная)
  • Творожная паска (в виде пирамидки, который символизирует гроб Господень)
  • Крашанки – важный атрибут Пасхи, символ новой жизни.
  • Мясные продукты – колбаса, буженина, сало.
  • Алкоголь – единственный напиток, который можно освящать – это красное вино, Кагор. Он символизирует кровь, которую пролил Сын Божий за человечество.
  • Молочные продукты – твердый сыр, сметана и масло.
  • Соль – символ достатка и здоровья.
  • Хрен – символизирует силу духа.

Напомним, ранее мы писали о том, как быстро и легко покрасить яйца натуральными ингредиентами.

А также мы писали о том, какие продукты из пасхальной корзинки самые опасные для здоровья человека.

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