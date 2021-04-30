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Цих предметів не повинно бути в кошику на Великдень

Автор: Анна Шиканова

Християни вже потроху збирають свої великодні кошики, щоб завтра віднести їх до церкви для освячення. Є традиційний набір продуктів, які повинні бути в кошику обов'язково.

На порталі Foondandmood розповіли, що у Великодній кошик класти категорично заборонено.

Українці люблять в кошик на Великдень складати велику кількість різних продуктів і іноді там знаходиться практично весь раціон святкового столу. Але є продукти, яких не повинно бути в кошиках.

  • Кров'яна ковбаса
  • Будь-який алкоголь (єдиний виняток - червоне вино)
  • Матеріальні предмети - ключі від машини або житла, купюри або гаманці, коштовності або прикраси.

Що потрібно покласти у Великодній кошик:

  • Паска (бажано спечена власними руками напередодні свята, але може бути й покупна)
  • Сирна паска (у вигляді пірамідки, який символізує гроб Господній)
  • Крашанки - важливий атрибут Великодня, символ нового життя.
  • М'ясні продукти - ковбаса, буженина, сало.
  • Алкоголь - єдиний напій, який можна освячувати – це червоне вино, Кагор. Він символізує кров, яку пролив Син Божий за людство.
  • Молочні продукти - твердий сир, сметана і масло.
  • Сіль - символ достатку і здоров'я.
  • Хрін - символізує силу духу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як швидко і легко пофарбувати яйця натуральними інгредієнтами.

А також ми писали про те, які продукти з великоднього кошика найнебезпечніші для здоров'я людини.

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