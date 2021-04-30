Цих предметів не повинно бути в кошику на Великдень

Християни вже потроху збирають свої великодні кошики, щоб завтра віднести їх до церкви для освячення. Є традиційний набір продуктів, які повинні бути в кошику обов'язково.
На порталі Foondandmood розповіли, що у Великодній кошик класти категорично заборонено.
Українці люблять в кошик на Великдень складати велику кількість різних продуктів і іноді там знаходиться практично весь раціон святкового столу. Але є продукти, яких не повинно бути в кошиках.
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