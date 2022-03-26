В этих магазинах можно заказать доставку Новой почтой: актуальный список
Фото: Новая почта будет отправлять товары из магазинов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Новая почта опубликовала список интернет-магазинов, из которых можно будет отправить товары в работающее отделение.
Весь список опубликован на сайте Новой почты.
Магазины-партнеры Новой почты
- Rozetka
- Intertop
- Prom
- Епіцентр
- Фокстрот
- MoYo
- OLX
- Comfy
- Цитрус
- Шафа
- Ашан
Инструкция, как организовать доставку
Покажем, как, например, заказать товар с сайта Rozetka. Первым делом выбираете на сайте товар, потом вам будет предложено два варианта - забрать из отделения или доставка почтовыми операторами. Далее высветится карта работающих отделений Новой почты. Вы выбираете удобное вам.
Скриншот rozetka.com.ua
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