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У цих магазинах можна замовити доставку Новою Поштою: актуальний список

Новость на русском →
Субота 26 березня 2022 09:52
У цих магазинах можна замовити доставку Новою Поштою: актуальний список Фото: Нова пошта буде доставляти посилки за допомогою магазинів (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Нова пошта опублікувала список інтернет-магазинів, з яких можна буде відправити товари у працююче відділення.

Весь список опублікований на сайті Нової Пошти.

Магазини-партнери Нової Пошти

  • Rozetka
  • Intertop
  • Prom
  • Епіцентр
  • Фокстрот
  • MoYo
  • OLX
  • Comfy
  • Цитрус
  • Шафа
  • Ашан

У цих магазинах можна замовити доставку Новою Поштою: актуальний списокУ цих магазинах можна замовити доставку Новою Поштою: актуальний списокУ цих магазинах можна замовити доставку Новою Поштою: актуальний списокУ цих магазинах можна замовити доставку Новою Поштою: актуальний списокУ цих магазинах можна замовити доставку Новою Поштою: актуальний списокУ цих магазинах можна замовити доставку Новою Поштою: актуальний списокУ цих магазинах можна замовити доставку Новою Поштою: актуальний списокУ цих магазинах можна замовити доставку Новою Поштою: актуальний список

Інструкція, як організувати доставку

Покажемо, як, наприклад, замовити товар з сайту Rozetka. Насамперед вибираєте на сайті товар, потім вам буде запропоновано два варіанти - забрати з відділення або доставка поштовими операторами. Далі висвітиться карта працюючих відділень Нової Пошти. Ви вибираєте зручне вам.

У цих магазинах можна замовити доставку Новою Поштою: актуальний списокУ цих магазинах можна замовити доставку Новою Поштою: актуальний списокСкріншот rozetka.com.ua

Станом на 26 березня працюють точки видачі за такими адресами:

Київ, вул. Антоновича, 50 — 10:00-17:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28 — 10:00-17:00
Київ, вул. Декабристів, 9е, ТЦ ХарьОк — 10:00-17:00
Київ, вул. Васильківська, 2 — 10:00-17:00
Київ, пр. Григоренка, 22 — 10:00-17:00
Київ, вул. Драйзера, 8 — 10:00-17:00
Київ, пр. Оболонський, 26Б — 10:00-17:00
Київ, Харківське шосе, 2А — 10:00-17:00
Київ, вул. Оноре де Бальзака, 94Б — 10:00-17:00
Київ, пр-т Перемоги, 136, ст. м. Житомирська — 10:00-17:00
Київ, вул. М. Драгоманова, 2 — 10:00-17:00
Київ, пр. Соборності, 7а (біля ЖК Комфорт Таун) — 10:00-17:00
Київ, вул. Межигірська, 63 — 10:00-17:00
Київ, б-р Перова, 32 (біля авторинку) — 10:00-17:00
Київ, пр. Героїв Сталінграда, 8 — 10:00-17:00
Київ, вул. Дніпровська набережна, 33, ТК Аркадія — 10:00-17:00
Київ, вул. Кіото, 25 — 10:00-17:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 10 — 10:00-17:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 67, ТЦ Park Town — 10:00-17:00
Бровари, вул. Київська, 239, ТЦ Mark Mall — 10:00-17:00
Вишгород, пр. Шевченка, 2 — 10:00-17:00
Обухів, вул. Київська, 166 — 10:00-17:00
с.Петропавлівська Борщагівка, вул. Петропавлівська, 4, ТЦ Альцест — 10:00-17:00
Українка, вул. Юності, 6 — 10:00-17:00
Полтава, вул. Небесної Сотні, 10/19 — 10:00-17:00
Харків, вул. Клочківська, 9А (Магазин з вітринами) — 09:00-16:00
Черкаси, вул. Смілянська, 45 — 10:00-17:00
Дніпро, вул. Тітова, 36, ТРК Appolo — 10:00-17:00
Одеса, пров. Семафорний, 4Т — 10:00-16:00
Вінниця, пр. Космонавтів, 49 — 10:00-16:00
Херсон, вул. Некрасова, 29 — 09:00-15:00
Луцьк, пр. Волі, 15 — 10:00-18:00
Луцьк, вул. Привокзальна, 10Б — 10:00-18:00
Володимир-Волинський, вул. Ковельська, 71 — 10:00-17:00
Львів, вул. Кульпарківська, 226а, ТРЦ Victoria Gardens — 10:00-18:00
Львів, вул. Городоцька, 8 — 10:00-18:00
Львів, вул. Гетьмана Мазепи, 1б, ТРЦ Спартак — 10:00-18:00
Львів, пр. Чорновола, 57 — 10:00-18:00
Львів, пр. Шевченка, 24 — 10:00-18:00
Львів, пр. Червоної Калини, 36, ТК Шувар — 10:00-18:00
Львів, вул. Героїв УПА, 76 — 10:00-18:00
Львів, вул. Володимира Великого, 18 — 10:00-18:00
Тернопіль, вул. Шептицького, 20 — 10:00-18:00
Тернопіль, вул. Тарнавського, 34 — 10:00-18:00
Ужгород, пл. Шандора Петефі, 17 — 10:00-18:00
Умань, вул. Велика Фонтанна, 31Г — 10:00-17:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 68А — 10:00-18:00
Івано-Франківськ, вул. Олександра Довженка, 63 — 10:00-18:00
Кам'янець-Подільський, вул. Соборна, 19 — 10:00-17:00

Фактичний графік роботи залежатиме від військової ситуації в районі та місті.

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