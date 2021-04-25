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Этих краснокнижных животных украинцы часто путают с кротами и убивают: фото зверьков

Новина українською → Воскресенье 25 апреля 2021 13:29
Этих краснокнижных животных украинцы часто путают с кротами и убивают: фото зверьков Коллаж Styler: слепыши занесены в Красную книгу Украины (wikipedia.org)
Автор: Styler

В Украине стартовал сезон огородов и дач. И многие начинают бороться с кротами, которые приносят немало неудобств огородникам.

К сожалению, очень часто вместо этих насекомоядных жертвами на приусадебных земельных участках стают краснокнижные слепыши.

В сети рассказали украинцам, как отличить слепышей от кротов, чтобы не убить ненароком маленьких любителей луковичных растений из Красной книги.

"Cлепыши находятся под угрозой исчезновения, поскольку охрана не поддерживается никаким заповедником. Прежде, чем бездумно стукнуть по голове лопатой зверя, прошу вас - остановитесь, каждый год на земле исчезает как минимум один вид животных", - написала в Facebook киевлянка Марина, обращаясь к украинцам.

Этих краснокнижных животных украинцы часто путают с кротами и убивают: фото зверьков

Фото: так выглядит обыкновенный крот (facebook.com/mariza.kot)

На следующих фото показаны разные виды слепышей, которых путают с кротами, но которые на самом деле не являются вредителями.

Этих краснокнижных животных украинцы часто путают с кротами и убивают: фото зверьков

Фото: слепыш белозубый (Nannospalax leucodon) - занесен в Красную книгу Украины (redbook-ua.org)

Этих краснокнижных животных украинцы часто путают с кротами и убивают: фото зверьков

Фото: слепыш буковинский (Spalax graecus Nehring) - занесен в Красную книгу Украины (redbook-ua.org)

Этих краснокнижных животных украинцы часто путают с кротами и убивают: фото зверьков

Фото: слепыш песчаный (Spalax arenarius Reshetnik) - занесен в Красную книгу Украины (redbook-ua.org)

Этих краснокнижных животных украинцы часто путают с кротами и убивают: фото зверьков

Фото: слепыш подольский (Spalax zemni) - занесен в Красную книгу Украины (redbook-ua.org)

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