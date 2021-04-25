Этих краснокнижных животных украинцы часто путают с кротами и убивают: фото зверьков

К сожалению, очень часто вместо этих насекомоядных жертвами на приусадебных земельных участках стают краснокнижные слепыши.

В Украине стартовал сезон огородов и дач. И многие начинают бороться с кротами, которые приносят немало неудобств огородникам.

В сети рассказали украинцам, как отличить слепышей от кротов, чтобы не убить ненароком маленьких любителей луковичных растений из Красной книги.

"Cлепыши находятся под угрозой исчезновения, поскольку охрана не поддерживается никаким заповедником. Прежде, чем бездумно стукнуть по голове лопатой зверя, прошу вас - остановитесь, каждый год на земле исчезает как минимум один вид животных", - написала в Facebook киевлянка Марина, обращаясь к украинцам.

Фото: так выглядит обыкновенный крот (facebook.com/mariza.kot)

На следующих фото показаны разные виды слепышей, которых путают с кротами, но которые на самом деле не являются вредителями.

Фото: слепыш белозубый (Nannospalax leucodon) - занесен в Красную книгу Украины (redbook-ua.org)

Фото: слепыш буковинский (Spalax graecus Nehring) - занесен в Красную книгу Украины (redbook-ua.org)

Фото: слепыш песчаный (Spalax arenarius Reshetnik) - занесен в Красную книгу Украины (redbook-ua.org)

Фото: слепыш подольский (Spalax zemni) - занесен в Красную книгу Украины (redbook-ua.org)