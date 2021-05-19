"Эти істоти": Голубовская резко отреагировала на отставку Степанова

Верховная рада отправила в отставку министра здравоохранения Максима Степанова. Ведущий киевский инфекционист гневно отреагировала на это решение и высказалась, что этим снова "сделали медицинскую общественность", которая поддерживала экс-министра.

Голубовская считает, что те, депутаты, которые проголосовали против Степанова, будут ответственны за происходящее в стране дальше.

"И ни слова в Верховной раде о том, что Степанова поддерживает медицинская общественность в целом. Ни слова о том, что профсоюзы медицинских работников выступили с заявлением против отставки министра. Ни слова о поддержки со стороны региональных представителей медицинских сообществ. Никого не пригласили (понимаю, много нам чести), никому не дали слово. Теперь эти істоти (высказывание народного депутата в сторону министра) будут в ответственности за все то, что будет происходить далее", - гневно написала Голубовская.

Инфекционист считает, что Степанов проделал огромную работу в медицине и поблагодарила его за это.

"Хочу поблагодарить министра за то, что весь этот год был с нами. Приняв полностью разбитое в профессиональном и управленческом плане министерство. Хочу напомнить всем, что Степанов возглавил министерство тогда, когда в мире уже три месяца бушевала пандемия. И за эти три месяца в Минздраве ничего толкового сделано не было. Вся основная работа, невидимая и неблагодарная, началась с его приходом", - отметила она.

По словам Голубовской, бывший министр здравоохранения совсем не заслуживает такого неуважения.

"Как бы там ни было, Степанов не заслужил такого неуважения и откровенного хамства со стороны наших избранников. Могли бы проявить элементарное уважением к тем докторам и медицинскому персоналу, который его поддерживает. А Степанова уважали в медицинской среде на всех уровнях", - резюмировала медик.