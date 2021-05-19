"Ці істоти": Голубовська різко відреагувала на відставку Степанова

Верховна рада відправила у відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Провідний київський інфекціоніст гнівно відреагувала на це рішення і висловилася, що цим знову "зробили медичну громадськість", яка підтримувала екс-міністра.

Голубовська вважає, що ті, депутати, які проголосували проти Степанова, будуть відповідальні за те, що відбувається в країні далі.

"І ні слова у Верховній Раді про те, що Степанова підтримує медична громадськість в цілому. Ні слова про те, що профспілки медичних працівників виступили із заявою проти відставки міністра. Ні слова про підтримку з боку регіональних представників медичних спільнот. Нікого не запросили (розумію, багато нам честі), нікому не дали слово. Тепер ці істоти (висловлювання народного депутата в бік міністра) будуть у відповідальності за все те, що буде відбуватися далі", - гнівно написала Голубовська.

Інфекціоніст вважає, що Степанов виконав величезну роботу в медицині та подякувала йому за це.

"Хочу подякувати міністру за те, що весь цей рік був з нами. Прийнявши повністю розбите в професійному та управлінському планіміністерство. Хочу нагадати всім, що Степанов очолив міністерство тоді, коли у світі вже три місяці вирувала пандемія. І за ці три місяці в МОЗ нічого путнього зроблено не було. Вся основна робота, невидима і невдячна, почалася з його приходом", - зазначила вона.

За словами Голубовської, колишній міністр охорони здоров'я зовсім не заслуговує такої неповаги.

"Як би там не було, Степанов не заслужив такої неповаги та відвертого хамства з боку наших обранців. Могли б проявити елементарну повагу до тих лікарів і медичного персоналу, який його підтримує. А Степанова поважали в медичному середовищі на всіх рівнях", - резюмувала медик.