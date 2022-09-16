В Эстонии наказали россиянина, набросившегося на украинок с требованием "говорить нормально"

Инцидент произошел в июле между жителем Эстонии и украинками на пляже Пирита (Таллин).

Руководитель службы миграционного надзора Райнис Синикас сообщил, что вид на постоянное проживание мужчины был аннулирован.

"На прошлой неделе инициатор конфликта на пляже Пирита летом этого года получил уведомление о том, что на основании § 241'2 Закона об иностранцах его лишают вида на постоянное проживание. Он имеет право обжаловать это решение в течение 10 дней", - рассказал Синикас.

На видео, опубликованном в сети одной из пострадавших, видно, как мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляет девушек, выражаясь нецензурно.

Суть конфликта заключалась в том, что мужчина требовал от них говорить "нормально", то есть на русском языке.

"Вы еще поймете русский язык. Это будет ваш любимый язык, твари еба**е", - кричал россиянин с бутылкой.