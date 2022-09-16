В Естонії покарали росіянина, який накинувся на українок з вимогою "говорити нормально"

Інцидент стався в липні між мешканцем Естонії та українками на пляжі Пірита (Таллін).

Керівник служби міграційного нагляду Райніс Сінікас повідомив що посвідка на постійне проживання чоловіка була анульована.

"Минулого тижня ініціатор конфлікту на пляжі Пірита влітку цього року отримав повідомлення про те, що на підставі § 241'2 Закону про іноземців його позбавляють посвідки на постійне проживання. Він має право оскаржити це рішення протягом 10 днів", - розповів Сінікас.

На відео, опублікованому в мережі однією з потерпілих, видно, як чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, ображає дівчат, висловлюючись нецензурно.

Суть конфлікту полягала в тому, що чоловік вимагав від них говорити "нормально", тобто російською мовою.

"Ви ще зрозумієте російську мову. Це буде ваш улюблений язик, тварі є*ані", - кричав росіянин з пляшкою.