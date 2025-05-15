ESSE в системі Pre-Aging: коли догляд стає фундаментом молодості

Саме тому напрям Pre-Aging набуває популярності: він не "лікує вік", а запобігає його проявам. В Україні філософію Pre-Aging і пробіотичну космецевтику ESSE активно просуває компанія ЕМЕТ - експерт у галузі інноваційного догляду за шкірою. І в цій системі особливе місце посідає пробіотична космецевтика ESSE.

Пробіотики: живий щит для вашої шкіри

На відміну від звичайних засобів, ESSE працює з мікробіомом - унікальним світом корисних бактерій, що живе на нашій шкірі. Саме баланс цього мікросвіту відповідає за її пружність, рівний тон, зволоження та стійкість до запалень.

ESSE – це перша та єдина пробіотична космецевтика в Україні, що містить 1 000 000 000 пробіотиків в 1 мл засобу, виключно органічний склад. Саме така концентрація здатна відновити мікробіом, забезпечити потужний захист шкіри, посилити, покращити її барʼєрну функцію, зменшити чутливість і схильність до висипань.

Бренд використовує пробіотики трьох рівнів - живі, тиндалізовані та лізати - що дозволяє ефективно відновлювати мікробіом навіть у стресових умовах (після процедур, у міжсезоння, при розацеа, акне тощо).

Активний склад: потужна підтримка на кожному етапі

Крім пробіотиків, формули ESSE збагачені:

пребіотиками (інулін, альфа-глюкан олігосахариди) - живленням для "хороших" бактерій;

екстрактами рослин Південної Африки - кигелії, баобаба, диявольського кігтя;

антиоксидантами - екстрактами ройбуша, виноградних кісточок, оливкового листя;

африканськими оліями - марула, янгу, монгонго;

низькомолекулярною гіалуроновою кислотою, що проникає в глибокі шари шкіри й запускає відновлення.

Цей симбіоз інгредієнтів формує систему, яка працює на кількох рівнях: зволожує, живить, захищає, вирівнює текстуру та відновлює природний баланс шкіри.

Чому саме ESSE?

Науковий підхід. Формули створені на основі досліджень людського мікробіому.

Органічний склад. Сертифікати EcoCert і COSMOS підтверджують безпеку, екологічність.

Безпека. Продукти можна використовувати навіть під час вагітності, для дітей і людей із дуже чутливою шкірою.

Делікатність. Формули некомедогенні, мають себорегулюючі властивості, не перевантажують шкіру.

Pre-Aging - це не про вік. Це про вибір.

Якщо ви хочете зберегти природну молодість, запобігти раннім змінам і відчувати себе впевнено без агресивного втручання - ESSE стане вашим надійним союзником у цьому шляху. Це не просто косметика - це турбота, підтримка та довіра до ресурсів вашої шкіри.