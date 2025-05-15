ESSE в системе Pre-Aging: когда уход становится фундаментом молодости

Именно поэтому направление Pre-Aging приобретает популярность: оно не "лечит возраст", а предотвращает его проявления. В Украине философию Pre-Aging и пробиотическую космецевтику ESSE активно продвигает компания ЕМЕТ - эксперт в области инновационного ухода за кожей. И в этой системе особое место занимает пробиотическая космецевтика ESSE.

Пробиотики: живой щит для вашей кожи

В отличие от обычных средств, ESSE работает с микробиомом - уникальным миром полезных бактерий, живущих на нашей коже. Именно баланс этого микромира отвечает за ее упругость, ровный тон, увлажнение и устойчивость к воспалениям.

ESSE - это первая и единственная пробиотическая космецевтика в Украине, содержащая 1 000 000 000 000 пробиотиков в 1 мл средства, исключительно органический состав. Именно такая концентрация способна восстановить микробиом, обеспечить мощную защиту кожи, усилить, улучшить ее барьерную функцию, уменьшить чувствительность и склонность к высыпаниям.

Бренд использует пробиотики трех уровней - живые, тиндализированные и лизаты - что позволяет эффективно восстанавливать микробиом даже в стрессовых условиях (после процедур, в межсезонье, при розацеа, акне и т.д.).

Активный состав: мощная поддержка на каждом этапе

Кроме пробиотиков, формулы ESSE обогащены:

пребиотиками (инулин, альфа-глюкан олигосахариды) - питанием для "хороших" бактерий;

экстрактами растений Южной Африки - кигелии, баобаба, дьявольского когтя;

антиоксидантами - экстрактами ройбуша, виноградных косточек, оливковых листьев;

африканскими маслами - марула, янгу, монгонго;

низкомолекулярной гиалуроновой кислотой, проникающей в глубокие слои кожи и запускающей восстановление.

Этот симбиоз ингредиентов формирует систему, которая работает на нескольких уровнях: увлажняет, питает, защищает, выравнивает текстуру и восстанавливает естественный баланс кожи.

Почему именно ESSE?

Научный подход. Формулы созданы на основе исследований человеческого микробиома.

Органический состав. Сертификаты EcoCert и COSMOS подтверждают безопасность, экологичность.

Безопасность. Продукты можно использовать даже во время беременности, для детей и людей с очень чувствительной кожей.

Деликатность. Формулы некомедогенны, обладают себорегулирующими свойствами, не перегружают кожу.

Pre-Aging - это не про возраст. Это о выборе.

Если вы хотите сохранить естественную молодость, предотвратить ранние изменения и чувствовать себя уверенно без агрессивного вмешательства - ESSE станет вашим надежным союзником на этом пути. Это не просто косметика - это забота, поддержка и доверие к ресурсам вашей кожи.