ESSE в системе Pre-Aging: когда уход становится фундаментом молодости

Сегодня уход за кожей - это больше, чем просто рутина. Это про выбор - осознанный, научно обоснованный и персонализированный. В фокусе современной косметологии - не борьба с морщинами, а поддержка природного ресурса кожи, ее защита и долговременное здоровье.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу ESSE.
Именно поэтому направление Pre-Aging приобретает популярность: оно не "лечит возраст", а предотвращает его проявления. В Украине философию Pre-Aging и пробиотическую космецевтику ESSE активно продвигает компания ЕМЕТ - эксперт в области инновационного ухода за кожей. И в этой системе особое место занимает пробиотическая космецевтика ESSE.
В отличие от обычных средств, ESSE работает с микробиомом - уникальным миром полезных бактерий, живущих на нашей коже. Именно баланс этого микромира отвечает за ее упругость, ровный тон, увлажнение и устойчивость к воспалениям.
ESSE - это первая и единственная пробиотическая космецевтика в Украине, содержащая 1 000 000 000 000 пробиотиков в 1 мл средства, исключительно органический состав. Именно такая концентрация способна восстановить микробиом, обеспечить мощную защиту кожи, усилить, улучшить ее барьерную функцию, уменьшить чувствительность и склонность к высыпаниям.
Бренд использует пробиотики трех уровней - живые, тиндализированные и лизаты - что позволяет эффективно восстанавливать микробиом даже в стрессовых условиях (после процедур, в межсезонье, при розацеа, акне и т.д.).
Активный состав: мощная поддержка на каждом этапе
Кроме пробиотиков, формулы ESSE обогащены:
пребиотиками (инулин, альфа-глюкан олигосахариды) - питанием для "хороших" бактерий;
экстрактами растений Южной Африки - кигелии, баобаба, дьявольского когтя;
антиоксидантами - экстрактами ройбуша, виноградных косточек, оливковых листьев;
африканскими маслами - марула, янгу, монгонго;
низкомолекулярной гиалуроновой кислотой, проникающей в глубокие слои кожи и запускающей восстановление.
Этот симбиоз ингредиентов формирует систему, которая работает на нескольких уровнях: увлажняет, питает, защищает, выравнивает текстуру и восстанавливает естественный баланс кожи.
Научный подход. Формулы созданы на основе исследований человеческого микробиома.
Органический состав. Сертификаты EcoCert и COSMOS подтверждают безопасность, экологичность.
Безопасность. Продукты можно использовать даже во время беременности, для детей и людей с очень чувствительной кожей.
Деликатность. Формулы некомедогенны, обладают себорегулирующими свойствами, не перегружают кожу.
Если вы хотите сохранить естественную молодость, предотвратить ранние изменения и чувствовать себя уверенно без агрессивного вмешательства - ESSE станет вашим надежным союзником на этом пути. Это не просто косметика - это забота, поддержка и доверие к ресурсам вашей кожи.