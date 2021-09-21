"Если я не уйду, надо будет уходить из жизни": Пустовит обвинил Сашу Бо в издевательствах

Известный блогер Игорь Пустовит дал ответное интервью на откровения его уже экс-супруги , также известного блогера, инфлюенсера, Саши Бо (Пустовит).

31-летний блогер не стеснялся выражений во время общения со Славой Деминым на канале Слава+.

Блогер говорит, что после интервью супруги, в его сторону полилась тонна хейта. С ним отказываются общаться даже для того, чтобы он высказал свою точку зрения о развод, а бренды разрывают контракты.

Игорь говорит, что Саша страдает булимией уже восемь лет. И это стало огромной проблемой в их семье. К примеру, супруга запрещала ему ходить в туалет "по-большому", потому что унитаз "использовался с другой целью".

Не мог уйти, но оставаться сил уже не было

По словам мужчины, у него в этом браке развился "стокгольмский синдром", а уйти он не мог, так как боялся за детей.

"Я не мог уйти. Я не мог оставить своих детей с ней..." - утверждает блогер.

Позже он понял, что иного выхода у них нет.

"Я понял, если не уйду из отношений, то надо будет уходить из жизни", - добавил Игорь, называя Сашу перверзным нарциссом.

Все было настолько плохо, что Игорь начал посещать психологов, потому что ему казалось, что с ним что-то не так.

Он утверждает, что Саша его оскорбляла, в том числе и из-за финансов. Доходило даже до высказывания недовольства размерами полового органа, что для мужчин едва ли не самое большое унижение.

Сейчас у Игоря новые отношения, и в сторону его девушки льется много грязи. Блогер просит прекратить травлю возлюбленной.

Видео: Игорь Пустовит дал ответное интервью на откровения экс-супруги

Семья блогеров несколько лет показывала украинцам идеальную картинку в Instagram

Саша Пустовит (Саша Бо) - первый украиноязычный блогер, которой удалось собрать миллионную аудиторию в Instagram. Девушке 26 лет, сейчас у нее 1,9 млн подписчиков. В то время как у Игоря - менее миллиона.

В 2015 году она вышла замуж за Игоря Пустовита (эксведущий, инстаблогер и ютубер PUSTOVIT). В 2016 году в паре родился сын Даниил, а в 2018-м - Евгений. Летом 2021-го стало известно, что пара решила расстаться.