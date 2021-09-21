"Якщо я не піду, треба буде йти з життя": Пустовіт звинуватив Сашу Бо в знущаннях

Відомий блогер Ігор Пустовіт дав інтерв'ю у відповідь на одкровення його вже екс-дружини , також відомого блогера, інфлюенсера, Саші Бо (Пустовіт).

31-річний блогер не соромився виразів під час спілкування зі Славою Дьоміним на каналі Слава+.

Блогер каже, що після інтерв'ю дружини, в його бік полилася тонна хейта. З ним відмовляються спілкуватися навіть для того, щоб він висловив свою точку зору про розлучення, а бренди розривають контракти.

Ігор каже, що Саша страждає булімією вже вісім років. І це стало величезною проблемою в їхній родині. Наприклад, дружина забороняла йому ходити в туалет "по-великому", тому що унітаз "використовувався з іншою метою".

Не міг піти, але залишатися сил вже не було

За словами чоловіка, у нього в цьому шлюбі розвинувся "стокгольмський синдром", а піти він не міг, так як боявся за дітей.

"Я не міг піти. Я не міг залишити своїх дітей з нею..." - стверджує блогер.

Пізніше він зрозумів, що іншого виходу у них немає.

"Я зрозумів, якщо не піду зі стосунків, то треба буде йти з життя", - додав Ігор, називаючи Сашу перверзним нарцисом.

Все було настільки погано, що Ігор почав відвідувати психологів, тому що йому здавалося, що з ним щось не так.

Він стверджує, що Саша його ображала, в тому числі і через фінанси. Доходило навіть до висловлювання невдоволення розмірами статевого органу, що для чоловіків чи не найбільше приниження.

Зараз у Ігоря нові стосунки, і в бік його дівчини ллється багато бруду. Блогер просить припинити цькування коханої.

Відео: Ігор Пустовіт дав інтерв'ю у відповідь на одкровення екс-дружини

Сім'я блогерів кілька років показувала українцям ідеальну картинку в Instagram

Саша Пустовіт (Саша Бо) - перший україномовний блогер, якій вдалося зібрати мільйонну аудиторію в Instagram. Дівчині 26 років, зараз у неї 1,9 млн дописувачів. У той час як у Ігоря - менше мільйона.

У 2015 році вона вийшла заміж за Ігоря Пустовіта (ексведущій, інстаблогер і ютубер PUSTOVIT). У 2016 році в парі народився син Данило, а в 2018-му - Євген. Влітку 2021-го стало відомо, що пара вирішила розлучитися.