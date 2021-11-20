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"Возле самолета ждала полиция": звезда "Квартала 95" устроила скандал во время перелета

Новина українською →
Суббота 20 ноября 2021 14:13
"Возле самолета ждала полиция": звезда "Квартала 95" устроила скандал во время перелета Фото: Анна Саливанчук (instagram.com/salivanchuk.anna)
Автор: Светлана Мащенко

Анна Саливанчук, звезда комедийного сериала "Одного разу під Полтавою" производства студии "Квартал 95" пожаловалась на неприятную ситуацию, которая случилась с ней в самолете.

Об этом 36-летняя актриса рассказала в своих Instagram-сториз.

Анна вместе с семьей отдыхала на египетском курорте Хургада, а по возвращению домой с младшим, годовалым сыном Никитой случилась неприятность.

У ребенка возникли проблемы с пищеварением, он кричал. Вместе с малышом Анна была у аварийного выхода, где он успокаивался. А вот бортпроводник настаивал на том, чтобы Анна села на свое место

"Никитос начал плакать и мешал конечно же всему самолету. Я очень не люблю, когда дети мешают всему самолету, поэтому я пошла с ним гулять по всему самолету, чтобы его развеселить. Он остановился там, где самый широкий аварийный выход и начал ползать туда сюда. Я спросила у людей, не мешает ли вам мой сын", - рассказывает девушка.

Пассажиры ответили, что все в порядке. Но мальчик начал разбрасывать "пакетики", находящиеся у аварийного выхода, что вызвало возмущение бортпроводника.

&quot;Возле самолета ждала полиция&quot;: звезда &quot;Квартала 95&quot; устроила скандал во время перелета

Скриншот видео

Сотрудник авиакомпании настаивал, чтобы Анна вместе с ребенком заняла свое место. Актриса не согласилась и обозвала бортпроводника "некрасивым словом".

По приземлению, Анну Саливанчук ждала полиция возле самолета. В итоге правоохранители посмеялись, когда выяснили причину вызова. Штраф звезде не выписали, а бортпроводник даже не вышел, чтобы объяснить, что же произошло.

&quot;Возле самолета ждала полиция&quot;: звезда &quot;Квартала 95&quot; устроила скандал во время перелета

Фото: Анна Саливанчук с сыном Никитой (instagram.com/salivanchuk.anna)

Для справки:

Анна Саливанчук наиболее известна по роли продавщицы Веры из комедийного сериала "Одного разу під Полтавою", которую в 2014-м году презентовала Студия "Квартал 95".

Будущая актриса родилась 17 августа 1985 года в городе Шепетовка Хмельницкой области.

Она замужем за продюсером Александром Божковым. Имеет сына Глеба, 2015 года рождения, а 1 сентября 2020 года Анна во второй раз стала мамой, родив мальчика, которого назвали Никитой.

Ранее мы писали, что Анна Саливанчук пожаловалась на ужасные боли после перенесенной операции

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