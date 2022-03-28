"Если есть ад на земле, то он - в Мариуполе": выживший украинец рассказал о блокаде города и своем спасении

Мужчина, который родился в Запорожье, пять лет жил в Мариуполе с любимой и кошкой. Когда 24 февраля началась война он не мог поверить в происходящее. Только через пару дней он осознал, что город в блокаде.

Уже 4 марта Мариуполь оказался в самом эпицентре ада.

"Осколок разбил одно стекло в комнате. Мы тогда думали, два раза мина в одну воронку не попадает. Оказывается, попадает. А после мины еще снаряды, и "грады". Через несколько дней стали слышны самолеты. Это - самое страшное. 82 миномет - это опасно, 120 миномет - это уже очень опасная хе*ня, "Град" - это в принципе, мало шансов, но есть, танки имеют время на перезарядку, поэтому есть аж (!!) 4 секунды, чтобы упасть... а если слышно гул самолета - бежим со всех ног, как можно быстрее и глубже", - описывает ситуацию выживший украинец.

Город вернулся в каменный век

"Самолет - это смерть. Если он работает по тебе - пиз*ец. Шансов ноль. Самые ужасные разрушения и смерть. В нашем подъезде подвал не оборудован под убежище, мы пару раз туда спустились, поняли, что тут могила, находились в соседнем доме у родственников", - говорит украинец.

Так сейчас выглядит Мариуполь (фото: facebook.com/dubanna)

"Линия фронта была уже на соседней улице. Прилеты уже не считали. Только на слух, чем нас сейчас ровняют с землей: мины, грады, танчик и такая хе*ня, как Василек и пушка, моя ровесница, Д 30. Ну и конечно же, авиация. СУ-шка хе*ачила во всю ракетами, стратегический бомбардировщик кидал бомбы размером с легковушку. В один из дней мы бегали в соседний квартал (именно быстро бегали), видели остатки Точки-У. Здоровенный такой ракетный двигатель, без боевой части. Все машины во дворе сгорели к концу второй недели", - вспоминает он.

По словам мужчины, из-за того, что люди готовили еду на мангалах во дворе, многие из них погибли. Готовка занимала много времени, а в это время город обстреливали.

15 марта жители дома поняли, что это уже все.

"Это смерть. Финал. Да уже как-то стало всё равно. Нас или закидают гранатами русские и спалят вместе с домом. Мы на линии фронта, будут спрашивать, кто в подвале?? Звуки прилетов уже не пугали", - говорит житель Мариуполя.

Современный город Мариуполь Россия превратила в руины (фото: facebook.com/dubanna)

Спасение

"16 марта нас спасли родители. Просто приехали и вывезли под обстрелом. Просто кланяюсь им в ноги за смелость. Второй шанс в жизни пожить еще. Это было совершенно невозможно, и смертельно опасно. Они приехали и вытащили нас всех за шиворот из подвала. Мы уже не соображали, и не могли принять решение", - рассказал мужчина.

"Перекрестилась, мысленно друг с другом попрощались, и побежали к машине. На крыше девятиэтажки я увидел человека, он увидел нас. Через три минуты в нас полетели мины, легли в двадцати метрах, на нас земля посыпалась, спас железный гараж. Потом полный газ, не выбирая дороги.... из города", - добавил он.

"Ехали... молча. Города нет. Руины, воронки, останки машин и техники. Не знаю, это была наша, или рашистов. Два трупа под покрывалом на обочине дороги. Гражданские. Воронки в рост человека, от авиабомб. Дома разрушены, сгорели, разбиты снарядами. Если есть ад на земле, то он - в Мариуполе..." - заканчивает свой рассказ украинец.

Ему удалось выбраться из Мариуполя дальше и спастись, он с горечью проклинает войну и желает смерти российских оккупантам.