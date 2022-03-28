ru ua
Пн, 28 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Якщо є пекло на землі, то воно - у Маріуполі": українець, що вижив, розповів про блокаду міста і свій порятунок

Новость на русском →
Маріуполь, Понеділок 28 березня 2022 11:31
"Якщо є пекло на землі, то воно - у Маріуполі": українець, що вижив, розповів про блокаду міста і свій порятунок Фото: у Маріуполі Росія влаштувала пекло на землі (facebook.com/dubanna)
Автор: Людмила Жукова

Чоловік, який народився в Запоріжжі, п'ять років жив у Маріуполі з коханою і кішкою. Коли 24 лютого почалася війна він не міг повірити в те, що відбувається. Тільки через пару днів він усвідомив, що місто в блокаді.

З його дозволу історію на Facebook опублікувала Анна Логвін.

Вже 4 березня Маріуполь опинився в самому епіцентрі пекла.

"Осколок розбив одне скло в кімнаті. Ми тоді думали, два рази міна в одну воронку не потрапляє. Виявляється, потрапляє. А після міни ще снаряди, і "Гради". Через кілька днів стали чутні літаки. Це - найстрашніше. 82 міномет - це небезпечно, 120 міномет - це вже дуже небезпечна хе*ня, "Град" - це в принципі, мало шансів, але є, танки мають час на перезарядку, тому є аж (!!) 4 секунди, щоб впасти... а якщо чутно гул літака - біжимо з усіх ніг, як можна швидше і глибше", - описує ситуацію українець, що вижив.

Місто повернулося в кам'яний вік

"Літак - це смерть. Якщо він працює по тобі - пиз**ць. Шансів нуль. Найжахливіші руйнування і смерть. У нашому під'їзді підвал не обладнаний під укриття, ми пару раз туди спустилися, зрозуміли, що тут могила, перебували в сусідньому будинку у родичів", - каже українець.

&quot;Якщо є пекло на землі, то воно - у Маріуполі&quot;: українець, що вижив, розповів про блокаду міста і свій порятунок&quot;Якщо є пекло на землі, то воно - у Маріуполі&quot;: українець, що вижив, розповів про блокаду міста і свій порятунок

Так зараз виглядає Маріуполь (фото: facebook.com/dubanna)

"Лінія фронту була вже на сусідній вулиці. Прильоти вже не рахували. Тільки на слух, чим нас зараз рівняють із землею: міни, Гради, танчик і така хе*ня, як волошка і гармата, моя ровесниця, Д30. Ну і звичайно ж, Авіація. СУ-шка хе*ачила на всю ракетами, стратегічний бомбардувальник кидав бомби розміром з легковик. В один із днів ми бігали в сусідній квартал (саме швидко бігали), бачили залишки Точки-У - здоровенний такий ракетний двигун, без бойової частини. Всі машини у дворі згоріли до кінця другого тижня", - згадує він.

За словами чоловіка, через те, що люди готували їжу на мангалах у дворі, багато з них загинули. Готування займало багато часу, а в цей час місто обстрілювали.

15 березня мешканці будинку зрозуміли, що це вже все.

"Це смерть. Фінал. Та вже якось стало все одно. Нас або закидають гранатами росіяни й спалять разом з будинком. Ми на лінії фронту, будуть питати, хто в підвалі?? Звуки прильотів вже не лякали", - каже житель Маріуполя.

&quot;Якщо є пекло на землі, то воно - у Маріуполі&quot;: українець, що вижив, розповів про блокаду міста і свій порятунокСучасне місто Маріуполь Росія перетворила на руїни (фото: facebook.com/dubanna)

Порятунок

"16 березня нас врятували батьки. Просто приїхали та вивезли під обстрілом. Просто вклоняюся їм в ноги за сміливість. Другий шанс в житті пожити ще. Це було абсолютно неможливо, і смертельно небезпечно. Вони приїхали і витягли нас усіх за комір з підвалу. Ми вже не міркували, і не могли прийняти рішення", - розповів чоловік.

"Перехрестилася, подумки один з одним попрощалися, і побігли до машини. На даху дев'ятиповерхівки я побачив людину, вона побачила нас. Через три хвилини в нас полетіли міни, лягли в двадцяти метрах, на нас земля посипалася, врятував залізний гараж. Потім повний газ, не вибираючи дороги.... з міста", - додав він.

"Їхали... мовчки. Міста немає. Руїни, воронки, останки машин і техніки. Не знаю, це була наша, або рашистів. Два трупи під покривалом на узбіччі дороги. Цивільні. Воронки в зріст людини, від авіабомб. Будинки зруйновані, згоріли, розбиті снарядами. Якщо є пекло на землі, то воно - у Маріуполі..." - закінчує свою розповідь українець.

Йому вдалося вибратися з Маріуполя далі та врятуватися, він з гіркотою проклинає війну і бажає смерті російським окупантам.

Зазначимо, що окупанти викрадають людей у Маріуполі і вивозять їх на тимчасово окуповані території. Часто це жінки і діти, які ховаються в укриттях.

Всі оперативні і тільки Перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь
LITE
"Дієта переможця" від Оксани Скиталінської: що їсти і пити, щоб бути в тонусі
"Дієта переможця" від Оксани Скиталінської: що їсти і пити, щоб бути в тонусі