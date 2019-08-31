ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ескортниця: Лободу жорстоко принизили за вульгарні танці

STYLERПерсони    31.08.2019 - 14:24
Ескортниця: Лободу жорстоко принизили за вульгарні танці
Лободу жорстоко принизили за вульгарні танці (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Лобода викликала шквал обурення

Світлана Лобода, яка нерідко шокує користувачів ексцентричними витівками, відзначилася і на цей раз. Артистка зробила кавер на пісню Пугачової і нарвалася на критику через свою поведінку. Відповідний пост опублікований у соцмережі Instagram.

Під роликом Лобода відзначила також, що шанувальників через тиждень чекає новий сингл і альбом цієї осені.

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Підписникам танці Лободи здалися вульгарними і недоречними. Фанати все частіше стали помічати, що у виконавиці зіркова хвороба:

  • Треба ж себе так прославити. Мені не сподобалося.
  • А мені здається, зловили зіркову хворобу.
  • Ця пісня зовсім не підходить.
  • Не варто було це пісню виконувати.
  • Зіпсувала цією піснею все.
  • Чому співачки зараз більше схожі на ескортниць, ніж на співачок?

Ескортниця: Лободу жорстоко принизили за вульгарні танці

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, що Лобода зганьбилася на концерті в Росії після того, як заспівала пісню Алли Пугачової "Живи спокійно, країна!".

Раніше повідомлялося про те, що Лобода "запалила" на столі в ресторані у Франції на острові Святої Маргарити.

Огидно: Лобода розгнівала шанувальників своєю поведінкою в новому кліпі (відео) Під кайфом? Зовнішній вигляд Лободи викликає серйозні підозри
Новини України Лобода
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся