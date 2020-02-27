Не ешьте это на ужин: названы продукты, которые превращают сон в кошмар

Специалисты по питанию назвали самые вредные продукты, которые могут полностью испортить ваш ночной сон. Для того, чтобы этого не произошло, вам следует не употреблять эту пищу в качестве ужина, иначе утром вы обнаружите у себя на лице помятость и оттеки. Список нежелаемой еды сообщил немецкий эксперт по питанию Хайдрун Шуберт.

На первом месте по вредности на ужин стоят сырые овощи и зелень, утверждает эксперт. Они активизируют работу пищеварительного тракта, что мешает организму перейти в фазу глубокого сна.

На втром месте оказались продукты с характерным вкусом - это чили и имбирь. Эксперт подчеркнул, что эти продукты ускоряют обмен веществ, также повышая температуру тела. К тому же острый перец у многих вызывает изжогу.

Также в списке оказалась сладкая, которая, по словам диетолога повышает давление. Это травянистое растение содержит много глицирризиновой кислоты, которая повышает давление и влияет на водно-солевой баланс.

Постарайтесь употреблять на ночь продукты, богатые триптофаном. Триптофан – аминокислота, которую организм использует для улучшения сна и расслабления нейтротрансмиттеров, так что лучше выпейте на ночь стакан молока, съешьте натуральный йогурт, горсть орехов, немного морепродуктов или сыра.

Как мы ранее сообщали, в Украине сахар серьезно вырастет в цене. Предполагается, что его цена вырастет на 10%. Эксперт считает, что цены на этот продукт поползут вверх уже весной.