Рисуйте кресты на дверях: Ломаченко стал жертвой фейка

Василий Ломаченко попал в неприятную ситуацию из-за странного совета, который он дал православным. Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO опубликовал в сети рекомендацию христианам рисовать кресты на обратной стороне дверей домов и уточнил, как лучше это сделать.

Самый титулованный украинский боксер позже признал, что стал жертвой фейка, и принес свои извинения. Пост Лома удалил, после чего написал в своем Instagram новый - уже с опровержениями.

Советом-обманкой был якобы призыв афонских монахов сделать крест на обратной стороне дверей или же нарисовать знамение пальцем, окунув его в оливковое масло.

"Это серьезно, так как вчера был отслужен Параклис Божией Матери, и эти указания были даны (открыты) самой Богородицей монахам на Святой горе", - написал спортсмен в stories.

Через некоторое время Лома удалил сообщение и объяснил почему.

"Приношу свои извинения всем православным. Предыдущий пост я должен был сначала проверить через достоверный источник, а затем выкладывать пост. Я удалил его в связи с тем, что эта информация оказалась фейковой! Еще раз простите! И спаси Господи всех нас", - обратился к поклонникам чемпион.

Ломаченко стал жертвой фейка и принес извинения за совет верующим (Фото: instagram.com/lomachenkovasiliy)

Напомним, что ранее Ломаченко также приходилось "оступаться" в сети из-за постов на религиозную тему. Боксер в одной из публикаций выложил видео со спецназом РФ и православными священниками, после чего попал под волну критики и был вынужден оправдываться - причем в стихах.