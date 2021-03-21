Еще одна область стала "красной": сегодня обновили список

Список "красной зоны" карантина

По состоянию на воскресенье, 21 марта, жесткие ограничения ввела Киевская область. Какие регионы также попали в "красную зону":

Киев;

Киевская область;

Житомирская область;

Закарпатская область;

Ивано-Франковская область;

Одесская область;

Черновицкая область.

В "оранжевой" зоне сегодня находятся Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская области.

Красная зона в Киевской области

Сообщение о том, что Киевская область переходит в "красную зону" карантина было опубликовано еще 19 марта на сайте Киевского областного совета.

Решение было вынесено по результатам внеочередного заседания Киевского областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Уточняется, что такое решение было принято в связи со стремительным увеличением заболеваний острой респираторной болезни COVID19 и значительным ростом среди заболевших количества случаев, требующих госпитализации.

Противоэпидемические ограничения будут введены с 00.00 часов 21 марта 2021 до 24.00 часов 9 апреля 2021. Однако если в области не будут наблюдаться стабильные показатели для перехода в другие зоны адаптивного карантина, для жителей области ограничения могут продлиться дольше.

Какие ограничения действуют в "красной зоне"

В регионах, которые находятся в красной зоне и в которых уже введены ограничения запрещается:

работа ТРЦ и детских развлекательных заведений, за исключением продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов и цветочных магазинов внутри ТРЦ;

работа непродовольственных магазинов, кроме доставки и на вынос;

перевозка пассажиров в количестве более 50% мест для сидения;

проведение богослужений, если нельзя обеспечить не менее 10 квадратных метров на одного человека;

работа учреждений культуры, бассейнов и проведение массовых мероприятий, кроме матчей командных игровых видов спорта, но без зрителей;

прием посетителей в кафе и ресторанах, кроме доставки и работы на вынос;

работа непродовольственных рынков и ярмарок.

Также будет ограничена работа ресторанов в отелях на территории области, а школьники после завершения каникул будут обучаться дистанционно. В то же время детсады и начальные классы будут работать без изменений.

Ограничения в красной зоне карантина (инфографика: Минздрав Украины)

Кто может перейти в "красную зону"

"Красный" уровень устанавливается на уровне регионов, если в течение трех дней превышены два или более показателя: