Еще одна область стала "красной": сегодня обновили список

21 марта Министерство здравоохранения Украины обновило перечень областей по зонам карантина. В "красную" зону попала Киевская область. До этого в пятницу по решению властей жесткие ограничения решили ввести в Киеве и Одесской области.
Какие области и города Украины сейчас входят в список "красной зоны" карантина и какие там действуют ограничения – читайте в материале Styler.
По состоянию на воскресенье, 21 марта, жесткие ограничения ввела Киевская область. Какие регионы также попали в "красную зону":
В "оранжевой" зоне сегодня находятся Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская области.
Сообщение о том, что Киевская область переходит в "красную зону" карантина было опубликовано еще 19 марта на сайте Киевского областного совета.
Решение было вынесено по результатам внеочередного заседания Киевского областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Уточняется, что такое решение было принято в связи со стремительным увеличением заболеваний острой респираторной болезни COVID19 и значительным ростом среди заболевших количества случаев, требующих госпитализации.
Противоэпидемические ограничения будут введены с 00.00 часов 21 марта 2021 до 24.00 часов 9 апреля 2021. Однако если в области не будут наблюдаться стабильные показатели для перехода в другие зоны адаптивного карантина, для жителей области ограничения могут продлиться дольше.
В регионах, которые находятся в красной зоне и в которых уже введены ограничения запрещается:
Также будет ограничена работа ресторанов в отелях на территории области, а школьники после завершения каникул будут обучаться дистанционно. В то же время детсады и начальные классы будут работать без изменений.
Ограничения в красной зоне карантина (инфографика: Минздрав Украины)
"Красный" уровень устанавливается на уровне регионов, если в течение трех дней превышены два или более показателя:
Напомним, вчера в Киеве начал действовать трехнедельный локдаун, который ввели местные власти из-за ухудшения ситуации с COVID-19.
Однако с 23 марта в Киеве начнут действовать еще и ограничения "красной" зоны карантина. В "красную" зону вместе со столицей попала и Одесская область.