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Ще одна область стала "червоною": сьогодні оновили список

Автор: Анна Кисельова

21 березня Міністерство охорони здоров'я України оновило перелік областей по зонах карантину. У "червону" зону потрапила Київська область. До цього в п'ятницю за рішенням влади жорсткі обмеження вирішили ввести у Києві та Одеській області.

Які області та міста України зараз входять в список "червоної зони" карантину і які там діють обмеження – читайте в матеріалі Styler.

Список "червоної зони" карантину

За станом на неділю, 21 березня, жорсткі обмеження ввела Київська область.

Які регіони потрапили в "червону зону":

  • Київ;
  • Київська область;
  • Житомирська область;
  • Закарпатська область;
  • Івано-Франківська область;
  • Одеська область;
  • Чернівецька область.

У "помаранчевій" зоні сьогодні знаходяться Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області.

Червона зона у Київській області

Повідомлення про те, що Київська область переходить в "червону зону" карантину було опубліковано ще 19 березня на сайті Київської обласної ради.

Рішення було винесено за результатами позачергового засідання Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Уточнюється, що таке рішення було прийнято у зв'язку зі стрімким збільшенням захворювань гострої респіраторної хвороби COVID19 і значним зростанням кількості випадків серед хворих, які потребують госпіталізації.

Протиепідемічні обмеження будуть введені з 00.00 годин 21 березня 2021 до 24.00 годин 9 квітня 2021. Однак якщо в області не будуть спостерігатися стабільні показники для переходу в інші зони адаптивного карантину, для жителів області обмеження можуть тривати довше.

Які обмеження діють в "червоній зоні"

В регіонах, які знаходяться в червоній зоні та в яких вже введені обмеження забороняється:

  • робота ТРЦ і дитячих розважальних закладів, за виключення продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів і квіткових магазинів всередині ТРЦ;
  • робота непродовольчих магазинів, крім доставки і на винос;
  • перевезення пасажирів в кількості понад 50% місць для сидіння;
  • проведення богослужінь, якщо не можна забезпечити не менше 10 квадратних метрів на одну людину;
  • робота установ культури, басейнів і проведення масових заходів, крім матчів командних ігрових видів спорту, але без глядачів;
  • прийом відвідувачів в кафе і ресторанах, крім доставки та роботи на винос;
  • робота непродовольчих ринків та ярмарків.

Також буде обмежена робота ресторанів у готелях на території області, а школярі після завершення канікул будуть навчатися дистанційно. Водночас дитсадки та початкові класи будуть працювати без змін.

Обмеження в червоній зоні карантину (інфографіка: МОЗ України)

Хто може перейти в "червону зону"

"Червоний" рівень встановлюється на рівні регіонів, якщо протягом трьох днів перевищені два або більше показника:

  1. Завантаженість ліжок, забезпечених поставками медичного кисню у визначених закладах охорони здоров'я - понад 65%.
  2. Кількість тестувань методом ПЛР і за визначенням антигену SARS-CoV-2 протягом останніх 7 днів на 100 000 населення - менш як 300.
  3. Кількість госпіталізацій протягом останніх 7 днів на 100 000 населення - понад 60 випадків.
  4. Коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом ПЛР і за визначенням антигену SARS-CoV-2) - не більше 20%.
  5. Зростання госпіталізацій протягом останніх 7 днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом - понад 50%.

Нагадаємо, вчора у Києві почав діяти тритижневий локдаун, який ввела місцева влада через погіршення ситуації з COVID-19.

Проте з 23 березня в Києві почнуть діяти ще й обмеження "червоної" зони карантину. У "червону" зону разом зі столицею потрапила й Одеська область.

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