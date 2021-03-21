Ще одна область стала "червоною": сьогодні оновили список

Список "червоної зони" карантину

За станом на неділю, 21 березня, жорсткі обмеження ввела Київська область.

Які регіони потрапили в "червону зону":

Київ;

Київська область;

Житомирська область;

Закарпатська область;

Івано-Франківська область;

Одеська область;

Чернівецька область.

У "помаранчевій" зоні сьогодні знаходяться Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області.

Червона зона у Київській області

Повідомлення про те, що Київська область переходить в "червону зону" карантину було опубліковано ще 19 березня на сайті Київської обласної ради.

Рішення було винесено за результатами позачергового засідання Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Уточнюється, що таке рішення було прийнято у зв'язку зі стрімким збільшенням захворювань гострої респіраторної хвороби COVID19 і значним зростанням кількості випадків серед хворих, які потребують госпіталізації.

Протиепідемічні обмеження будуть введені з 00.00 годин 21 березня 2021 до 24.00 годин 9 квітня 2021. Однак якщо в області не будуть спостерігатися стабільні показники для переходу в інші зони адаптивного карантину, для жителів області обмеження можуть тривати довше.

Які обмеження діють в "червоній зоні"

В регіонах, які знаходяться в червоній зоні та в яких вже введені обмеження забороняється:

робота ТРЦ і дитячих розважальних закладів, за виключення продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів і квіткових магазинів всередині ТРЦ;

робота непродовольчих магазинів, крім доставки і на винос;

перевезення пасажирів в кількості понад 50% місць для сидіння;

проведення богослужінь, якщо не можна забезпечити не менше 10 квадратних метрів на одну людину;

робота установ культури, басейнів і проведення масових заходів, крім матчів командних ігрових видів спорту, але без глядачів;

прийом відвідувачів в кафе і ресторанах, крім доставки та роботи на винос;

робота непродовольчих ринків та ярмарків.

Також буде обмежена робота ресторанів у готелях на території області, а школярі після завершення канікул будуть навчатися дистанційно. Водночас дитсадки та початкові класи будуть працювати без змін.

Обмеження в червоній зоні карантину (інфографіка: МОЗ України)

Хто може перейти в "червону зону"

"Червоний" рівень встановлюється на рівні регіонів, якщо протягом трьох днів перевищені два або більше показника: