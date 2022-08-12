Еще одна область начнет учебу с 1 сентября дистанционно: что известно

Как будут учиться дети в Запорожской области

Председатель Запорожской ОДА Александр Старух сообщил, что на днях была проведена встреча с родителями школьников, чтобы обсудить важную тему – подготовку к новому учебному году.

"Сегодня о формате обучения говорили с учителями. Затронули проблемы, связанные с образовательным процессом в городе Запорожье, Запорожского района, временно оккупированных территорий", - написал чиновник.

По его словам, педагоги высказали свою точку зрения по дистанционной и смешанной формам обучения.

И родители и учителя поддерживают онлайн-обучение.

"Но ситуация постоянно меняется, так что в любом случае образование и приведение в надлежащее состояние бомбоубежищ будет продолжаться", - отметил Старух.

Председатель ОДА сообщил, что всем понятно, что с 1 сентября учеба для школьников начнется, просто в определенном формате.

Напомним, что также онлайн обучение будет проходить и для школьников Харьковской, Херсонской и Николаевской областей.

Что выбирают родители в Украине

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачов запустил опрос для родителей, которые находятся в Украине.

Согласно первым результатам этого опроса, более половины родителей выбирают дистанционное обучение для детей.

61,6% родителей считают, что не стоит начинать очное обучение в учебном заведении, даже если ситуация безопасности позволяет это делать и есть оборудованные укрытия в учебных заведениях.

13,3% не определились с ответом и не знают, следует ли начинать образовательный процесс очно в таких условиях. Три четверти опрошенных не готовы к тому, чтобы с 1 сентября дети учились очно.

Только 25,1% родителей (более 6000 респондентов) убеждены, что, если учебное заведение находится на безопасной территории и в нем имеется обустроенное укрытие - обучение необходимо организовать очно - в учебном заведении.