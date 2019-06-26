Ще один рожевий купальник: українська рэперша показала розкішні форми

Alyona Alyona (фото: facebook.com/alyonaalyonaoff)

Українська співачка вирішила скупатися на озері в Київській області

Alyona Alyona показала пишні форми на новому знімку, яке вона зробила в Баришівці Київської області. Відповідне фото українська співачка опублікувала в Instagram-сторіз.

Після того, як сенсація українського репу похвалилася фігурою в рожевому купальнику в Барселоні, вона вирішила скупатися в українському озері.

На знімку 28-річна Альона Савраненко (справжнє ім'я виконавиці. - Ред.) позує в ще одному рожевому купальнику. Очевидно, зірка полюбила цей колір і таким чином вирішила в черговий раз привернути увагу до себе.

"Барселона - Барселоною, а в Баришівці на озері теж добре", - підписала знімок рэперша.

Alyona Alyona показала фігуру на фото в рожевому купальнику в Баришівці (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

Раніше ми писали про те, що Alyona Alyona потрапила під увагу авторитетного видання The New York Times, яке внесло українську виконавицю до списку 15 найбільш значущих нових артистів Європи.

До речі, нещодавно українська виконавиця стала героїнею американського глянцевого видання Vogue.