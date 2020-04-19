ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Еще один крупный город окутан смогом: что произошло (фото)

STYLERПроисшествия    19.04.2020 - 16:44
Еще один крупный город окутан смогом: что произошло (фото)
Смог в Харькове (коллаж: РБК-Украина)

Смог в Харькове и области жители стали замечать на следующий день после пожаров

Смог в Харькове и области появился днем 19 апреля. Как сообщает ГСЧС в Харьковской области, накануне, 18 апреля, в области произошло 17 пожаров из-за сжигания сухой травы. В результате пожаров огнем уничтожено около трех гектаров сухой растительности. В сети появились фотографии и публикации о существенном загрязнении воздуха, а также дыме и неприятном смоге.

В городских сообществах в Instagram опубликованы снимки, на которых пользователи фиксируют последствия многочисленных возгораний. Сообщается, что смог наблюдается не только в областном центре, но и в поселках. Жители пгт. Песочин и г. Дергачи также жалуются на загрязнение воздуха.

Смог в Харькове 19 апреля (скриншоты: instagram.com)

На сайте Saveecobot, где публикуется информация касаемо загрязнения воздуха, указывается, что в Харькове на текущий момент уровень AQI достигает 167 единиц. Показатели, лежащие в рамках 150-200 AQI, говорят о том, что состояние воздуха нездоровое и может быть потенциально опасным.

В городе Харьков (Харьковская область) в настоящее время установлено 25 станций мониторинга состояния атмосферного воздуха, из них 18 работает и изображены цветными кругами на карте.

Еще один крупный город окутан смогом: что произошло (фото)

Смог в Харькове 19 апреля (скриншот: instagram.com)

Напомним, что большинство очагов пожара в Житомирской области уже локализовали.

Напомним, что ранее Кличко объяснил повторное появление дыма в Киеве.

В ОП назвали площадь, которую охватили пожары в Житомирской области Кабмин предоставит необходимое финансирование пострадавшим от пожаров, - Ермак
Новости Украины пожарсмог
Lite
On Top