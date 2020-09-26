Еще один день рождения: курсант чудом не попал на борт разбившегося самолета

Крушение АН-26 под Чугуевом (фото: facebook.com/dbr.gov.ua)

Курсанта не допустили к роковому полету в последний момент

На борту потерпевшего крушение самолета АН-26 ВСУ около Чугуева находилось 27 человек, а не 28, как утверждалось ранее в первых официальных сводках о ЧП.

Один из курсантов не был допущен к выполнению полета, сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины со ссылкой на информацию диспетчера аэродрома.

Таким образом, парень только благодаря случаю не попал на борт упавшего самолета и не пострадал в авиакатастрофе, которая забрала жизни 22 человек.

Спасатели рассказали, что падение АН-26 произошло на расстоянии около 2 км до военного аэропорта.

Как уточнили в Командовании Воздушных Сил ВСУ, молодого человека не допустили к роковому учебному полету в последний момент.

Это курсант Харьковского университета Воздушных сил имени И. Кожедуба Александр Владимирович Харченко.

"Телефон горячей линии Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба 057-704-96-28. На борту находились 27 человек: 7 членов экипажа и 20 курсантов. Вследствие авиационной катастрофы 22 человека погибли, 2 - госпитализированы, судьба 3-х - неизвестна... Это горькая и непоправимая потеря для Воздушных Сил... Командование и личный состав Воздушных Сил ВС Украины выражают искренние соболезнования семьям и родственникам погибших... Вечная память авиаторам", - говорится в публикации.

В комментариях украинцы скорбят о погибших в страшной катастрофе и отмечают, что для курсанта, только чудом не попавшего на борт, это стало "вторым днем рождения".

Повезло Александру... Царство Небесное всем погибшим. Упокой, Господи. Родным крепости духа. Страшная трагедия...

У него теперь еще один день рождения! Силы выдержать боль утраты семьям погибших.

(Невероятно) как повезло пану Харченко, его ждут великие дела, по всей видимости.

Шок! Ужас! Боль! Эти дети мечтали о небе... Искренне сочувствую и оплакиваю. Вечная память, Царства Небесного...

5-й курс. 3-й курс взяли покататься!

Однокурсники сына моей знакомой, который там учится.

Ранее сообщалось, что была названа возможная причина падения самолета АН-26 в Чугуеве - бывший главный военный прокурор заявил, что трагедия могла произойти из-за ошибки экипажа.

Также в сети появилось видео и трансляция с места авиакатастрофы в Чугуеве, где разбился самолет с курсантами и офицерами.