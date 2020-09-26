Ще один день народження: курсант дивом не потрапив на борт літака, що розбився

Катастрофа АН-26 під Чугуєвом (фото: facebook.com/dbr.gov.ua)

Курсанта не допустили до фатального польоту в останній момент

На борту літака АН-26, який зазнав аварії біля Чугуєва, перебувало 27 людей, а не 28, як стверджувалося раніше в перших офіційних зведеннях про НП.

Один з курсантів не був допущений до виконання польоту, повідомили в прес-службі ДСНС України з посиланням на інформацію диспетчера аеродрому.

Таким чином, хлопець тільки завдяки випадку не потрапив на борт літака, що впав, і не постраждав в авіакатастрофі, яка забрала життя 22 людей.

Рятувальники розповіли, що падіння АН-26 сталася на відстані близько 2 км до військового аеропорту.

Як уточнили в Командуванні Повітряних Сил ЗСУ, молоду людину не допустили до фатального навчального польоту в останній момент.

Це курсант Харківського університету Повітряних сил імені І.Кожедуба Олександр Володимирович Харченко.

"Телефон гарячої лінії Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба 057-704-96-28. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу і 20 курсантів. Внаслідок авіаційної катастрофи 22 людини загинули, 2 - госпіталізовані, доля 3-х - невідома... Це гірка та непоправна втрата для Повітряних Сил... Командування та особовий склад Повітряних Сил ЗС України висловлюють щирі співчуття сім’ям та родичам загиблих... Вічна пам'ять авіаторам", - йдеться у публікації.

У коментарях українці сумують за загиблими у страшній катастрофі та зазначають, що для курсанта, який тільки дивом не потрапив на борт, це стало "другим днем народження".

Пощастило Олександру... Царство Небесне всім загиблим. Упокой, Господи. Рідним міцності духу. Страшна трагедія...

У нього тепер ще один день народження! Сили витримати біль втрати сім'ям загиблих.

(Неймовірно) як пощастило пану Харченку, його чекають великі справи, по всій видимості.

Шок! Жах! Біль! Ці діти мріяли про небо... Щиро співчуваю та оплакую. Вічна пам'ять, Царства Небесного...

5-й курс. 3-й курс взяли покататися!

Однокурсники сина моєї знайомої, яка там навчається.

Раніше повідомлялося, що була названа можлива причина падіння літака АН-26 в Чугуєві - колишній головний військовий прокурор заявив, що трагедія могла статися через помилку екіпажу.

Також у мережі з'явилося відео та трансляція з місця авіакатастрофи в Чугуєві, де розбився літак з курсантами та офіцерами.