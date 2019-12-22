Еще не наигрались: MARUV резко высказалась о материнстве

Анна Корсун, которая более известна как MARUV, поделилась мнением о материнстве, а также рассказала, где и при каких обстоятельствах встретила своего возлюбленного. Об этом артистка призналась в интервью для программы "Свiтське життя".

27-летняя MARUV, которая уже несколько лет счастлива в браке с Александром, призналась, что впервые увидела своего любимого в стриптиз-клубе, где на тот момент работала певицей.

Анна Корсун рассказала, когда планирует заводить ребенка

Также Анна поделилась своим мнением о детях и сказала, как скоро планирует рожать первенца. По ее словам, откладывать данное событие сильно они с супругом не планируют, однако и на ближайшее время таких планов не строят.

"Я получила свободу. Я могу полететь куда захочу, я могу купить почти все, что захочу. Мы с мужем этим еще не наигрались. Я думаю, что надо заводить детей тогда, когда ты сам становишься чуточку взрослее, а сейчас я сама еще ребенок", - делится артистка.

Ранее сообщалось о том, что MARUV рассказала о жертвах, которые ей пришлось понести ради своей карьеры.