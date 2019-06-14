Была еще так молода: умерла звезда сериала "Богатые тоже плачут"

Эдит Гонсалес умерла в 54 года (facebook.com/Edith-Gonzalez)

Она была известна также по роли в сериале "Дикая Роза"

В Мексике, в возрасте 54 лет от тяжелого онкологического заболевания, скончалась известная актриса, звезда сериалов "Богаты тоже плачут" и "Дикая Роза", Эдит Гонсалес. Об этом сообщили в издании New York Daily News.

Эдит Гонсалес – популярна актриса и танцовщица. Мировую популярность ей принесла роль Марисабель, дочери Марианны и Луиса Альберто в сериале "Богатые тоже плачут". Также она известна по роли Леонеллы Вильяреаль в сериале "Дикая Роза", Моники в "Диком сердце", Арианы Вальтиерры в "Золотой клетке", Саломеи в "Страсти по Саломее", Хоселин де Сервантес-Браво в "Жестоком мире", Луизы Санчес Фуэнтес в "Соледад", Барбара в "Донья Барбара" и многих других.

Эдит Гонсалес с дочерью (facebook.com/Edith-Gonzalez)

В 2004 году она родила дочь Констансу от мексиканского политика Сантьяго Крила, в сентябре 2010 года она вышла замуж за Лоренсо Ласо Маргайна.

В 2016 году Эдит Гонсалес поставили диагноз рак яичников. Ей сделали несколько операций и удалили яичники, матку и лимфатические узлы. После нескольких химиотерапий ее состояние улучшилось, но в 2019 году болезнь вернулась, и она умерла 13 июня, не дожив всего полгода до своего 55-летия.

Эдит Гонсалес (facebook.com/Edith-Gonzalez)

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