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Була ще така молода: померла зірка серіалу "Багаті теж плачуть"

STYLERЖиття    14.06.2019 - 09:56
Була ще така молода: померла зірка серіалу "Багаті теж плачуть"
Едіт Гонсалес померла в 54 роки (facebook.com/Edith-Gonzalez)

Вона була відома також за роллю в серіалі "Дика Роза"

У Мексиці, у віці 54 років від важкого онкологічного захворювання, померла відома актриса, зірка серіалів "Багаті теж плачуть" і "Дика Роза", Едіт Гонсалес. Про це повідомили у виданні New York Daily News.

Едіт Гонсалес – популярна актриса і танцівниця. Світову популярність їй принесла роль Марісабель, дочки Маріани і Луїса Альберто в серіалі "Багаті теж плачуть". Також вона відома по ролі Леонелли Вільяреаль в серіалі "Дика Роза", Моніки в "Дикому серці", Аріани Вальтиерри в "Золотій клітці", Соломеї в "Пристрасті по Соломеї", Хоселин де Сервантес-Браво у "Жорстокому світі", Луїзи Санчес Фуентес в "Соледад", Барбара в "Донья Барбара" і багатьох інших.

Була ще така молода: померла зірка серіалу &quot;Багаті теж плачуть&quot;

Едіт Гонсалес з дочкою (facebook.com/Edith-Gonzalez)

У 2004 році вона народила дочку Констансу від мексиканського політика Сантьяго Крила, у вересні 2010 року вона вийшла заміж за Лоренсо Ласо Маргайна.

В 2016 році Едіт Гонсалес поставили діагноз рак яєчників. Їй зробили кілька операцій і видалили яєчники, матку та лімфатичні вузли. Після декількох хіміотерапій її стан покращився, але в 2019 році хвороба повернулася, і вона померла 13 червня, не доживши півроку до свого 55-річчя.

Була ще така молода: померла зірка серіалу &quot;Багаті теж плачуть&quot;

Едіт Гонсалес (facebook.com/Edith-Gonzalez)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що по дорозі в лікарню померла зірка серіалу "Секс у великому місті".

А також розповідали про те, що помер відомий український співак, народний артист України.

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